Представитель Джонсона рассказал, когда премьер вернется к работе

Антитело. Британские СМИ "приложили" премьера к больному месту Урезать медицину в Британии начали еще до Бориса Джонсона. Но проблема ведь не только в том, что стране для борьбы с пандемией не хватило лекарств, масок и денег. Ей, прежде всего, не хватило премьера.