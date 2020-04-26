Представитель Джонсона рассказал, когда премьер вернется к работе

ЛОНДОН, 26 апр – РИА Новости, Наталья Копылова. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон вернется к работе в понедельник, будет работать на Даунинг-стрит, куда он вернется из загородной резиденции Чекерс. Об этом РИА Новости сообщил официальный представитель офиса премьер-министра.
"Он приступит к работе в понедельник, будет работать на Даунинг-стрит", - сказал собеседник агентства.
В пятницу глава британского минздрава Мэтт Хэнкок говорил, что переболевший COVID-19 премьер-министр находится в хорошей форме, но решение о его возвращении к работе в понедельник на тот момент не было принято.
Ранее на этой неделе газета Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники сообщала, что Джонсон, восстанавливающийся после болезни, планирует вернуться на работу в понедельник. Премьер попросил помощников включить в рабочий график на следующей неделе встречи с отдельными министрами.
Премьер-министр объявил, что заражен коронавирусом, 27 марта. С тех пор он находился в самоизоляции, но продолжал работать. Третьего апреля он в видеообращении сообщил, что у него сохраняется высокая температура. Пятого числа Джонсона доставили в больницу для необходимых анализов.
Шестого апреля офис премьера объявил, что состояние Джонсона ухудшилось и он доставлен в реанимацию. Седьмого апреля стало известно, что состояние премьера стабильно, подключение к ИВЛ ему не понадобилось, он дышит самостоятельно и получает стандартное кислородное лечение. Девятого апреля Джонсона перевели из реанимации в обычную палату.
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