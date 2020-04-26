Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T13:52
https://ria.ru/20200426/1570590325.html
В Приамурье завели дело за распространение фейка о COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/154824/42/1548244269_0:228:2831:1820_1036x0_80_0_0_16f9a6ab6aa05cc0730c256fb2129e2e.jpg
РИА Новости

В Приамурье завели дело за распространение фейка о COVID-19

13:52 26.04.2020
909
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСотрудник полиции
Сотрудник полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Сотрудник полиции . Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы города Белогорск Амурской области за распространение через мессенджер фейка о коронавирусе, полиция и сотрудники УФСБ за сутки установили ее личность, сообщает УМВД по Амурской области.
Полиция уточняет, что женщина 1963 года рождения распространила аудиозапись, "озвучив недостоверные сведения о количестве граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, о состоянии их здоровья, а также о проведенных мероприятиях по массовому отбору положительных проб на наличие инфекции у работников медицинского учреждения Белогорска и планируемых карантинных мероприятиях на территории Амурской области".
Митинг во Владикавказе
24 апреля, 14:37Распространение нового коронавируса
Призывавшего к митингу во Владикавказе певца обвинили в фейках
Уголовное дело возбуждено СК РФ по Амурской области.
"По факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, следственным отделом по г. Белогорску СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание, в том числе в виде штрафа в размере до 700 тысяч рублей", - сообщает УМВД по Амурской области.
Полиция
23 апреля, 14:11Распространение нового коронавируса
Жителя Кургана оштрафовали на 30 тысяч рублей за фейк о коронавирусе
Белогорск - второй по численности населения город Амурской области. Как сообщало правительство Приамурья, 22 апреля был уволен главврач Белогорской больницы Михаил Горбунов, у двоих пациентов терапевтического отделения лечебного учреждения был выявлен коронавиру во время лабораторного тестирования больных пневмонией.
Поводом для увольнения послужило неисполнение приказа минздрава "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области". Приказ регламентирует действия медиков при выявлении больных с внебольничными пневмониями и респираторными инфекциями, "не исключающими COVID-19", а также схему маршрута госпитализации пациентов. По последним данным, в Приамурье выявлено 36 случаев коронавируса, пять человек выздоровели. Среди тех, кто проходит лечение, - шесть жителей Белогорска.
Пассажиры в Московском метрополитене
25 марта, 12:50
Почему и кого будут наказывать за "репост паники"
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
1810003
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Следственный комитет России (СК РФ)Амурская областьБелогорскПроисшествия
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Аппарат искусственной вентиляции легких
Переболевший COVID-19 москвич рассказал о странных ощущениях от ИВЛ
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Члены станичного казачьего общества совместно с сотрудниками правоохранительных органов патрулируют улицы Рузы во время режима самоизоляции в Московской области
В Подмосковье откроют магазины стройматериалов
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:29Мурашко рассказал о балансе госпитализации и выписки пациентов с COVID-19
13:29В Пензенской области рассказали о новых случаях коронавируса
13:29Источник сообщил о коронавирусе у протоиерея Димитрия Смирнова
13:28Более миллиона ветеранов ВОВ уже получили выплаты, заявил Силуанов
13:27У главврача госпиталя в Волгограде заподозрили коронавирус
13:26Торги на фондовом рынке Мосбиржи возобновились
13:24В Югре продлили режим самоизоляции
13:24Мурашко рассказал о беременных пациентках с COVID-19 в тяжелом состоянии
13:22В Марий Эл продлили режим самоизоляции
13:22МЧС перед праздниками напомнило о пожарах из-за пиротехники
13:20Мурашко рассказал о средствах, предусмотренных на диспансеризацию
13:20Генсек НАТО заявил о готовности союзников защищать друг друга
13:17Киркоров рассказал о результатах анализа на коронавирус
13:17Во Владимирской области шесть врачей заразились коронавирусом
13:17Глава Минздрава предложил перенести ЕГЭ на август-сентябрь
13:16В Москве за период самоизоляции снизилось число грабежей и разбоев
13:13Ярославские врачи вылечили 82-летнюю пациентку с тяжелой формой COVID-19
13:11Зеленский прокомментировал решение Грузии об отзыве посла
13:09Опрос показал отношение американцев к прививке от коронавируса
13:09Мурашко заявил, что по доступности лекарств есть вопросы
Лента новостейМолния