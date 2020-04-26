В Приамурье завели дело за распространение фейка о COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы города Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы города Белогорск Амурской области за распространение через мессенджер фейка о коронавирусе , полиция и сотрудники УФСБ за сутки установили ее личность, сообщает УМВД по Амурской области.

Полиция уточняет, что женщина 1963 года рождения распространила аудиозапись, "озвучив недостоверные сведения о количестве граждан, заразившихся коронавирусной инфекцией, о состоянии их здоровья, а также о проведенных мероприятиях по массовому отбору положительных проб на наличие инфекции у работников медицинского учреждения Белогорска и планируемых карантинных мероприятиях на территории Амурской области".

Уголовное дело возбуждено СК РФ по Амурской области.

"По факту публичного распространения заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан, следственным отделом по г. Белогорску СУ СК России по Амурской области возбуждено уголовное дело по ст. 207.1 УК РФ. В соответствии с действующим законодательством за подобное деяние предусмотрено наказание, в том числе в виде штрафа в размере до 700 тысяч рублей", - сообщает УМВД по Амурской области.

Белогорск - второй по численности населения город Амурской области. Как сообщало правительство Приамурья, 22 апреля был уволен главврач Белогорской больницы Михаил Горбунов, у двоих пациентов терапевтического отделения лечебного учреждения был выявлен коронавиру во время лабораторного тестирования больных пневмонией.

Поводом для увольнения послужило неисполнение приказа минздрава "О временном порядке организации работы медицинских организаций в целях реализации мер по профилактике и снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории Амурской области". Приказ регламентирует действия медиков при выявлении больных с внебольничными пневмониями и респираторными инфекциями, "не исключающими COVID-19", а также схему маршрута госпитализации пациентов. По последним данным, в Приамурье выявлено 36 случаев коронавируса, пять человек выздоровели. Среди тех, кто проходит лечение, - шесть жителей Белогорска.