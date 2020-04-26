Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.

Вирус, по мнению эпидемиолога, может меняться, из-за чего раз или два в сезон придется менять состав вакцины. В другом случае коронавирус может превратиться в аналогичный кори вирус, который "на протяжении всей истории человечества один и тот же".

"И тогда вакцина от коронавируса тоже войдет в календарь прививок", — пояснил Гинцбург.

Однако, сейчас пока нельзя говорить о том, каким путем пойдет заболевание. За штаммами вируса нужно наблюдать, считает эксперт.

"Нужно <…> провести научный мониторинг с секвенированием, моделированием соответствующих антигенных детерминантов вируса. Очень надеюсь, что к осени это будет ясно", — подытожил Гинцбург.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,7 миллиона случаев, более 187 тысяч человек скончались.

России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.