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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T14:57
https://ria.ru/20200426/1570590232.html
Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570308154_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_e2fdd08724329d04c6aff7032499c145.jpg
РИА Новости

Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

13:51 26.04.2020 (обновлено: 14:57 26.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкРеанимационное отделение
Реанимационное отделение
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Реанимационное отделение. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН прокомментировал слова академика РАН Михаила Пальцева о том, в России осенью стоит ждать отдельных вспышек коронавируса.
По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
Вирус, по мнению эпидемиолога, может меняться, из-за чего раз или два в сезон придется менять состав вакцины. В другом случае коронавирус может превратиться в аналогичный кори вирус, который "на протяжении всей истории человечества один и тот же".
"И тогда вакцина от коронавируса тоже войдет в календарь прививок", — пояснил Гинцбург.
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Однако, сейчас пока нельзя говорить о том, каким путем пойдет заболевание. За штаммами вируса нужно наблюдать, считает эксперт.
"Нужно <…> провести научный мониторинг с секвенированием, моделированием соответствующих антигенных детерминантов вируса. Очень надеюсь, что к осени это будет ясно", — подытожил Гинцбург.
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В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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