Эпидемиолог назвал два сценария развития коронавируса в России

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире НСН прокомментировал слова академика РАН Михаила Пальцева о том, в России осенью стоит ждать отдельных вспышек коронавируса.
По мнению Гинцбурга, есть два пути развития ситуации с коронавирусом в России.
Вирус, по мнению эпидемиолога, может меняться, из-за чего раз или два в сезон придется менять состав вакцины. В другом случае коронавирус может превратиться в аналогичный кори вирус, который "на протяжении всей истории человечества один и тот же".
"И тогда вакцина от коронавируса тоже войдет в календарь прививок", — пояснил Гинцбург.
Однако, сейчас пока нельзя говорить о том, каким путем пойдет заболевание. За штаммами вируса нужно наблюдать, считает эксперт.
"Нужно <…> провести научный мониторинг с секвенированием, моделированием соответствующих антигенных детерминантов вируса. Очень надеюсь, что к осени это будет ясно", — подытожил Гинцбург.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,7 миллиона случаев, более 187 тысяч человек скончались.
В России общее число заболевших составляет 80 949 человек, всего скончались от болезни 747 человек, выздоровели более 6,7 тысячи.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.