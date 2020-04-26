Захарова назвала журналиста Кьезу неординарным человеком

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила соболезнования в связи со смертью известного итальянского журналиста и общественного деятеля Джульетто Кьезы, назвав его удивительным человеком.
Ранее президент благотворительной ассоциации "Помогите нам спасти детей" (Aiutateci a Salvare i Bambini) и друг Кьезы Эннио Бордато сообщил РИА Новости, что Джульетто Кьеза скончался в возрасте 79 лет.
"Соболезнования. У нас были интереснейшие беседы. Удивительный, неординарный человек", - написала Захарова на своей странице в Facebook.
Как сообщил Эннио Бордато, у Кьезы ранее была операция, но начались осложнения, возможно, связанные с коронавирусом. Позднее он уточнил, что, по сообщению супруги Кьезы - журналистки Фьямметты Кукурнии, причиной его смерти стал инфаркт. По словам Эннио Бордато, Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.
Кьеза свыше 20 лет проработал в Москве собкором итальянских газет l'Unita и La Stampa. В 2004 году был избран депутатом Европарламента, работал в ряде других парламентских комиссий, был членом делегации от парламентской комиссии ЕС-Россия. В 2010 году основал в Италии общественно-политическое движение "Альтернатива".