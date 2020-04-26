Захарова назвала журналиста Кьезу неординарным человеком

Как сообщил Эннио Бордато, у Кьезы ранее была операция, но начались осложнения, возможно, связанные с коронавирусом. Позднее он уточнил, что, по сообщению супруги Кьезы - журналистки Фьямметты Кукурнии, причиной его смерти стал инфаркт. По словам Эннио Бордато, Кьеза был ориентиром для итальянцев, которые не были согласны с текущей ситуацией в стране, и многое сделал для налаживания связей с Россией.