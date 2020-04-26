В Петербурге еще 29 человек вылечились от коронавируса

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Количество вылечившихся от коронавируса пациентов в Петербурге за сутки составило 29 человек, общее количество выздоровевших с начала эпидемии - 489 человек, следует из данных городского оперативного штаба.
"Умерло 27 человек, выздоровело 489 человек", - говорится в сообщении ведомства, по данным которого накануне в Петербурге было 460 выздоровевших пациентов.
По данным оперштаба, за сутки в городе выявлен 151 новый случай коронавируса. С начала эпидемии подтверждено 3077 случаев.
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