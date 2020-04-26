В КПРФ не выявили новых случаев заражения COVID-19

"Вы знаете, что и Дмитрий Георгиевич Новиков, и Леонид Иванович Калашников в последний раз на заседании Госдумы были 14 числа. Когда уже было 17 число, их не было на заседании... Больше заседаний у нас не было... Фактически, за эти выходные дни с момента последнего посещения (ГД - ред.) никакой случаев новых не было. И верю, надеюсь, что не будет", - сказал Афонин.