В КПРФ не выявили новых случаев заражения COVID-19

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Новых случаев обнаружения COVID-19 во фракции КПРФ пока не зафиксировано, 14 дней со дня контакта с заразившимися истекают в понедельник, сообщил РИА Новости зампред ЦК КПРФ Юрий Афонин.
Ранее сообщилось, что депутаты от КПРФ Леонид Калашников и Дмитрий Новиков госпитализированы с коронавирусом.
"Вы знаете, что и Дмитрий Георгиевич Новиков, и Леонид Иванович Калашников в последний раз на заседании Госдумы были 14 числа. Когда уже было 17 число, их не было на заседании... Больше заседаний у нас не было... Фактически, за эти выходные дни с момента последнего посещения (ГД - ред.) никакой случаев новых не было. И верю, надеюсь, что не будет", - сказал Афонин.
"Их госпитализировали не так давно, завтра 14 дней (с момента контакта с заразившимися - ред.) истекает", - добавил парламентарий.
Он отметил, что его коллеги вели себя осторожно, придерживаются мер безопасности.
"Поэтому надеемся, что других заражений не будет. ...У нас и когда заседание Госдумы проходило, и заседание фракции, все в масках, все обрабатываем специальными растворами, поэтому меры безопасности уже приняты заранее", - сказал он.
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