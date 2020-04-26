В Петербурге ищут укравших из магазина 80 плиток шоколада

С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Полиция Адмиралтейского района Петербурга ищет горожан, укравших из сетевого продуктового магазина 80 плиток шоколада и восемь коробок шоколадных конфет, сообщает в воскресенье пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
Как отмечает ведомство, в правоохранительные органы обратилась директор сетевого магазина на улице Егорова.
"Двое неизвестных совершили открытое хищение 80 плиток шоколада и восьми коробок шоколадных конфет. <…> Скрылись злоумышленники на автомобиле Volkswagen Jetta", — говорится в сообщении.
Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Ущерб от кражи шоколада устанавливается, информирует полиция.
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