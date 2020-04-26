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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T13:14
https://ria.ru/20200426/1570587483.html
В Испании за сутки умерли 288 пациентов с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/08/1569743708_0:159:3072:1886_1036x0_80_0_0_8a5caadcdbb9a8b10f8f6b98237142b7.jpg
РИА Новости

В Испании за сутки умерли 288 пациентов с коронавирусом

12:18 26.04.2020 (обновлено: 13:14 26.04.2020)
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© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез / Перейти в фотобанкМедицинские работники в больнице в Мадриде
Медицинские работники в больнице в Мадриде
© РИА Новости / Алехандро Мартинез Велез
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в больнице в Мадриде
МАДРИД, 26 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в Испании продолжает снижаться – за последний день умерли 288 человек с диагнозом COVID-19, сообщает минздрав.
Это самый низкий показатель за последние 37 дней. Всего с начала эпидемии умерли 23 190 человек.
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За минувшие сутки при помощи тестов ПЦР выявлено 1 729 новых случаев заражения, всего с начала эпидемии – 207 634. Число выздоровевших за сутки (3 024) вновь превысило число заболевших, всего выздоровели с начала эпидемии 98 732 пациента.
Число медиков, у которых выявлен коронавирус с начала эпидемии, достигло 37,5 тысячи человек.
Днем ранее число жертв нового типа коронавируса за сутки в Испании увеличилось на 378 человек, при помощи тестов ПЦР было выявлено 2 944 новых случаев заражения.
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"Данные за сегодня демонстрируют тенденцию снижения. Сейчас цифры, которые мы не видели на протяжении многих недель. Сегодня ниже 300 (пациентов, умерших за последние 24 часа – ред.). Это тяжелая цифра, но она ведет в правильном направлении. Эти тенденции, которые мы наблюдаем в течение последних недель, должны сохраниться в ближайшие дни. На сегодняшний день не наблюдается никаких отрицательных эффектов", - заявил на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон.
Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США и Италии) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).
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Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно.
С этого воскресенья могут выходить на улицы дети до 14 лет в сопровождении взрослых. Это можно делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи от дома (максимум – километр от места жительства).
Премьер Педро Санчес в субботу заявил, что жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом со 2 мая, если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться.
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Правительство Испании во вторник на ближайшем заседании должно выработать предварительный план выхода из карантина. Рекомендации специалистов министр здравоохранения Сальвадор Илья и директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон передали премьеру Санчесу в воскресенье. При снятии ограничительных мер, заявляют специалисты, необходимо гарантировать возможности больниц и приемных отделений, должны быть механизмы отслеживания развития ситуации, необходимо гарантировать возможности диагностирования и выявления всех новых подозрительных случаев, обеспечить меры соблюдения социальной дистанции и гигиены.
Министр здравоохранения Сальвадор Илья ранее подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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