В Испании за сутки умерли 288 пациентов с коронавирусом

МАДРИД, 26 апр – РИА Новости. Число жертв коронавируса за сутки в Число жертв коронавируса за сутки в Испании продолжает снижаться – за последний день умерли 288 человек с диагнозом COVID-19, сообщает минздрав.

Это самый низкий показатель за последние 37 дней. Всего с начала эпидемии умерли 23 190 человек.

За минувшие сутки при помощи тестов ПЦР выявлено 1 729 новых случаев заражения, всего с начала эпидемии – 207 634. Число выздоровевших за сутки (3 024) вновь превысило число заболевших, всего выздоровели с начала эпидемии 98 732 пациента.

Число медиков, у которых выявлен коронавирус с начала эпидемии, достигло 37,5 тысячи человек.

Днем ранее число жертв нового типа коронавируса за сутки в Испании увеличилось на 378 человек, при помощи тестов ПЦР было выявлено 2 944 новых случаев заражения.

"Данные за сегодня демонстрируют тенденцию снижения. Сейчас цифры, которые мы не видели на протяжении многих недель. Сегодня ниже 300 (пациентов, умерших за последние 24 часа – ред.). Это тяжелая цифра, но она ведет в правильном направлении. Эти тенденции, которые мы наблюдаем в течение последних недель, должны сохраниться в ближайшие дни. На сегодняшний день не наблюдается никаких отрицательных эффектов", - заявил на пресс-конференции директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон.

Испания сейчас на третьем месте по количеству жертв (после США Италии ) и на втором по количеству выявленных случаев заболевания COVID-19 (после США).

Режим повышенной готовности, введенный в Испании 14 марта, продлен до 9 мая включительно.

С этого воскресенья могут выходить на улицы дети до 14 лет в сопровождении взрослых. Это можно делать раз в день, прогулки должны продолжаться не более часа и вблизи от дома (максимум – километр от места жительства).

Премьер Педро Санчес в субботу заявил, что жители Испании смогут выходить на прогулки и заниматься спортом со 2 мая, если снижение уровня распространения заболевания будет продолжаться.

Правительство Испании во вторник на ближайшем заседании должно выработать предварительный план выхода из карантина. Рекомендации специалистов министр здравоохранения Сальвадор Илья и директор координационного центра предупреждений и чрезвычайных ситуаций министерства здравоохранения Фернандо Симон передали премьеру Санчесу в воскресенье. При снятии ограничительных мер, заявляют специалисты, необходимо гарантировать возможности больниц и приемных отделений, должны быть механизмы отслеживания развития ситуации, необходимо гарантировать возможности диагностирования и выявления всех новых подозрительных случаев, обеспечить меры соблюдения социальной дистанции и гигиены.

Министр здравоохранения Сальвадор Илья ранее подтвердил, что пик эпидемии в стране пройден, по его словам, страна находится на стадии "сгибания кривой" распространения коронавируса.