В ДНР число зараженных коронавирусом увеличилось до 78 человек

ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Число зараженных коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике возросло до 78, сообщили в воскресенье пресс-служба министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 76 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
"За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 10:00 (мск) 26 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 78. На лечении - 73. Выписаны с выздоровлением три. Летальных случаев два", - говорится в сообщении пресс-службы.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
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