В ДНР число зараженных коронавирусом увеличилось до 78 человек

"За последние сутки в Донецкой Народной Республике выявлено два новых случая коронавирусной инфекции COVID-19. Всего по состоянию на 10:00 (мск) 26 апреля зарегистрированных и подтвержденных случаев COVID-19 на территории ДНР - 78. На лечении - 73. Выписаны с выздоровлением три. Летальных случаев два", - говорится в сообщении пресс-службы.