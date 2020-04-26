В Москве выявили 2971 новый случай заражения коронавирусом

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки зарегистрировано в Москве - 2971, Подмосковье - 576, Нижегородской области - 153, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 6 361 в 83 регионах.
"Распределение по субъектам: Москва - 2971, Московская область - 576, Нижегородская область - 153", - говорится в сообщении.
Прирост по Санкт-Петербургу составил 151 случай за сутки, по Мурманской области - 105 случаев, по Дагестану - 103.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.