В России за сутки умерли 66 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В России за сутки скончались 66 пациентов с COVID-19, за все время - 747, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции в РФ.
"За последние сутки подтверждено 66 летальных случаев с COVID-19... За весь период по России умерло 747 человек", - говорится в сообщении.
В частности, за сутки 38 человек с коронавирусом умерли в Москве, четыре - в Санкт-Петербурге, по два - в Подмосковье, Марий Эл, Калининградской и Самарской областях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф