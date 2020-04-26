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2020-04-26T11:55
https://ria.ru/20200426/1570586816.html
В Самаре отправили в обсерватор 28 пассажиров вывозного рейса с Бали
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РИА Новости

В Самаре отправили в обсерватор 28 пассажиров вывозного рейса с Бали

11:55 26.04.2020
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© РИА Новости / Анар МовсумовАэропорт Самары "Курумоч"
Аэропорт Самары Курумоч
© РИА Новости / Анар Мовсумов
Аэропорт Самары "Курумоч". Архивное фото
САМАРА, 26 апр – РИА Новости. Двадцать восемь пассажиров, прибывших вывозным рейсом с Бали в Самару, помещены в обсерватор на две недели, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.
Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в аэропорт "Курумоч" прибыл вывозной рейс авиакомпании "Россия" из Денпасара (остров Бали, Индонезия). В Самаре вышла часть пассажиров, остальные улетели в Сочи.
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По уточненной информации пресс-службы правительства региона, всего вывозным рейсом Денпасар – Самара – Сочи были доставлены 235 российских туристов, в том числе пять детей, из них 82 человека полетели в Сочи.
"В Самаре в обсерватор на 14 дней отправили 28 человек, из них 20 – это жители Самарской области, трое – Волгоградской области, двое – Санкт-Петербурга, один – Владимирской области, один – Свердловской, один – Челябинской", - говорится в сообщении.
По данным пресс-службы, один человек отказался от размещения в обсерваторе, он будет изолирован принудительно через суд.
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Кроме того, по информации пресс-службы, часть из сошедших в Самаре забрали власти регионов. "Тридцать четыре человека уехали в Нижегородскую область, 31 - в Татарстан, 23 – в Башкирию, 19 – в Оренбургскую область, семь – в Ульяновскую, шесть – в Удмуртию, четверо – в Мордовию", - сказано в релизе.
Как отмечала ранее Минкомсвязь РФ, на борт могли попасть только жители Поволжья и юга РФ. В правительстве Самарской области уточнили, что по договоренности между главами регионов на борт пустили жителей и других субъектов РФ, которые после двухнедельного пребывания в обсерваторе смогут вернуться домой.
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Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Бали (остров)Новости - ТуризмКурумоч (аэропорт)Самарская область
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