В Самаре отправили в обсерватор 28 пассажиров вывозного рейса с Бали

САМАРА, 26 апр – РИА Новости. Двадцать восемь пассажиров, прибывших вывозным рейсом с Бали в Двадцать восемь пассажиров, прибывших вывозным рейсом с Бали в Самару , помещены в обсерватор на две недели, сообщила в воскресенье пресс-служба правительства региона.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье в аэропорт " Курумоч " прибыл вывозной рейс авиакомпании "Россия" из Денпасара (остров Бали Индонезия ). В Самаре вышла часть пассажиров, остальные улетели в Сочи

По уточненной информации пресс-службы правительства региона, всего вывозным рейсом Денпасар – Самара – Сочи были доставлены 235 российских туристов, в том числе пять детей, из них 82 человека полетели в Сочи.

По данным пресс-службы, один человек отказался от размещения в обсерваторе, он будет изолирован принудительно через суд.

Кроме того, по информации пресс-службы, часть из сошедших в Самаре забрали власти регионов. "Тридцать четыре человека уехали в Нижегородскую область, 31 - в Татарстан, 23 – в Башкирию, 19 – в Оренбургскую область, семь – в Ульяновскую, шесть – в Удмуртию, четверо – в Мордовию", - сказано в релизе.

Как отмечала ранее Минкомсвязь РФ, на борт могли попасть только жители Поволжья и юга РФ. В правительстве Самарской области уточнили, что по договоренности между главами регионов на борт пустили жителей и других субъектов РФ, которые после двухнедельного пребывания в обсерваторе смогут вернуться домой.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.