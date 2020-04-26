В Пензенской области еще шесть человек заболели COVID-19

САРАТОВ, 26 апр - РИА Новости. Еще у шести человек в Пензенской области за сутки выявили коронавирусную инфекцию, общее число зараженных в регионе выросло до 261, сообщила в воскресенье пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области с 17 марта по 25 апреля были лабораторно подтверждены 255 случаев коронавируса. Шесть человек с COVID-19, включая гражданина Казахстана, скончались, вылечились от этой инфекции 48 человек.
"Оперативная ситуация на 26 апреля. Больных с COVID-19 - 261. Подтверждены шесть (новых) случаев. География: Сосновка, село Раево Земетчинского района, село Ключи Малосердобинского района, Пенза. (Новые) пациенты от 48 до 86 лет", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Губернатор Иван Белозерцев ввел в области с 16 марта режим повышенной готовности и до 30 апреля объявил режим обязательной самоизоляции для всех граждан, жителям можно выходить в ближайший магазин и аптеку, выгуливать животных и выносить мусор.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.