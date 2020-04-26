В Воронежской области девятимесячный ребенок заболел COVID-19

ВОРОНЕЖ, 26 апр - РИА Новости. Трое детей, среди которых, девятимесячный младенец, и 22 взрослых жителя Воронежской области заболели коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 выросло до 338 человек, сообщает в воскресенье правительство региона.
"В воскресенье, 26 апреля, официально подтверждено заражение 25 человек в регионе. Двое из них приехали из Москвы и Санкт-Петербурга. Также среди новых заражённых есть 3 ребёнка в возрасте 9 месяцев, 5 и 10 лет", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Воронежской области у 338 человек подтвержден коронавирус. Умерли восемь пациентов с COVID-19. Выздоровели 42 человека, из них четверо - за последние сутки.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.