В НАО выявили девять случаев заражения COVID-19 на месторождении

"Из 20 исследованных тест-проб, взятых у сотрудников организаций, расположенных на Варандее, девять подтвердили наличие коронавирусной инфекции. Еще 52 пробы находятся в работе, по готовности результатов сразу вам их предоставлю", - написал Бездудный.

Таким образом, в НАО на сегодняшний день 10 лабораторно подтверждённых случаев заражения COVID-2019. Все инфицированные работали на промплощадке в районе Варандея. Один пациент находится в Ненецкой окружной больнице. Остальные проходят лечение непосредственно на месторождении.

В пятницу в округе был зарегистрирован второй случай заражения коронавирусной инфекцией – у жителя Чувашии, который работал на месторождении в НАО. Ранее на этой неделе Бездудный сообщал, что первый пациент с коронавирусом в регионе вылечился и выписан из больницы.