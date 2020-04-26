В Приамурье выявили три новых случая заражения коронавирусом

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр - РИА Новости. Три новых лабораторно подтвержденных случая коронавирусной инфекции зарегистрированы в Амурской области за сутки, сообщает правительство региона.
Всего в Приамурье, по данным на 26 апреля, выявлено 36 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 31 продолжают лечение.
"26. 04.2020 в Амурской области зарегистрировано три новых лабораторно подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Результаты подтверждены в установленном порядке", - сообщает правительство региона.
Три новых случая выявлены у жителей Белогорска, Завитинска и Тынды. Власти уточняют, что из 31 заболевших у десяти человек внебольничная пневмония.
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