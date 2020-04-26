Академик дал прогноз по второй волне коронавируса

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Осенью стоит ждать отдельных вспышек нового коронавируса, но не таких интенсивных, как сейчас, считает академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев.
В беседе с "Парламентской газетой" он отметил, что COVID-19 стал сезонным заболеванием, которое передается воздушно-капельным путем. У них, как пояснил Пальцев, есть два пика: весной и осенью.
"Речь будет идти об определенных контингентах населения. Это опять же люди пожилого, старческого возраста и, наверное, детские контингенты", — отметил академик.
Он считает, что нужно подготовиться к осеннему всплеску заболеваемости как коронавирусом, так и гриппом и обычными респираторными заболеваниями. Пальцев подчеркнул важность мер профилактики, пока вакцины от COVID-19 нет. Одним из надежных методов, по его словам, будет витаминотерапия. Кроме того, обычные прививки против гриппа также дают результат.
ВОЗ 11 марта признала вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире зарегистрировано почти 2,7 миллиона случаев, более 187 тысяч человек скончались. В России зафиксировано 74 588 случаев заболевания, 6 250 человек выздоровели, 681 умер.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.