В Приамурье вернули на лечение сбежавшего из больницы пациента с COVID-19

БЛАГОВЕЩЕНСК, 26 апр - РИА Новости. Пациент с подтвержденным диагнозом коронавирус в Приамурье сбежал из инфекционной больницы, возвращали его назад полицейские и кинолог, сообщает правительство региона.
"По словам медиков, именно такой случай произошел сегодня утром. Для быстрого поиска сбежавшего пациента пришлось немедленно вызывать сотрудников УВД с кинологом и буквально "с собаками" его разыскивать. Сбежавшего нашли и вернули в палату очень быстро", - сообщает правительство Амурской области.
Отмечается, что больные коронавирусом в области, которым было назначено лечение, несмотря на выставленные посты охраны, уже дважды пытались сбежать, "потому что не согласны со строгим режимом инфекционной больницы".
УМВД по Амурской области в начале апреля сообщало, что полиции пришлось госпитализировать в больницу мужчину, который вел себя агрессивно. От госпитализации отказывался владелец одной из автомоек Благовещенска, полицейские и медики забирали его в больницу с рабочего места. Мужчина отказывался лечиться, хотя у него, его супруги и сына была выявлена коронавирусная инфекция, в больнице из-за буйного пациента был выставлен круглосуточный пост охраны.
Всего в Приамурье, по последним данным, выявлено 33 лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, пять человек выздоровели, 28 продолжают лечение.
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