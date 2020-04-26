В Приамурье вернули на лечение сбежавшего из больницы пациента с COVID-19

"По словам медиков, именно такой случай произошел сегодня утром. Для быстрого поиска сбежавшего пациента пришлось немедленно вызывать сотрудников УВД с кинологом и буквально "с собаками" его разыскивать. Сбежавшего нашли и вернули в палату очень быстро", - сообщает правительство Амурской области.