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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-26T04:54
https://ria.ru/20200426/1570581047.html
В Южной Корее за сутки 10 человек заразились коронавирусом
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568144571_0:13:2000:1139_1036x0_80_0_0_2b3ecf326a533e55a0cd5e2a75c13b1c.jpg
РИА Новости

В Южной Корее за сутки 10 человек заразились коронавирусом

04:54 26.04.2020
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© AP Photo / Yun Jai-hyoungСотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
Сотрудники отряда химико-биологической обороны Южной Кореи
© AP Photo / Yun Jai-hyoung
СЕУЛ, 26 апр - РИА Новости. Южная Корея за сутки зарегистрировала 10 зараженных коронавирусом COVID-19 и 82 выздоровевших, общее число зараженных выросло до 10 728, выздоровели 8717, погибли всего 242 пациента, сообщила организация Центров по контролю и профилактике заболеваний (KCDC) при министерстве здравоохранения РК.
Ранее сообщалось о 240 погибших. В связи со снижением числа новых случаев заражения в стране власти продлили до 5 мая режим социального дистанцирования в ослабленном виде. Заново откроют парки и места отдыха на природе, разрешат ограниченную деятельность спортивным, религиозным и развлекательным учреждениям. Граждан по-прежнему просят избегать людных мест, не выходить лишний раз из дома и соблюдать все меры профилактики.
По данным KCDC на 00.00 воскресенья (18.00 субботы мск), из числа новых случаев - девять завезены из-за границы. Географически шесть случаев зафиксированы провинции Кёнгидо, по одному в Пусане, Тэгу, провинции Чолла-Пукто, один обнаружен еще в ходе карантинного досмотра.
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За прошедшие сутки из больниц выписаны 82 человека, общее число выздоровевших выросло до 8717, что составляет примерно 81%. Не менее чем у 250 человек было зарегистрировано присутствие вируса в организме уже после того, как они вылечились и были выписаны. KCDC расследует возможные причины повторного обнаружения коронавируса. Анализы 9259 человек пока в работе, всего Южной Кореей было проведено более 575 тысяч анализов на коронавирус.
После отсутствия новых погибших в течение двух суток скончались еще два пациента в Тэгу, общее число жертв составляет 242, при этом 168 из них погибли в Тэгу, еще 52 в провинции Кёнсан-Пукто, 14 – в провинции Кёнгидо. По два скончавшихся в Сеуле и провинции Канвондо, три в Пусане. Еще один погибший в Ульсане.
Общее число зараженных в Сеуле достигло 629, в Тэгу – 6846 человек, 1364 заразились в провинции Кёнсан-Пукто, еще 668 человек в провинции Кёнгидо. В Пусане всего 137 случаев. Более 5,2 тысячи человек (48,6%) среди всех зараженных связаны с сектой "Синчхончжи". Всего же с коллективными заражениями в стране связаны 80,8% случаев. По меньшей мере 1027 случаев завезли из-за границы, из них 137 обнаружен за последние две недели и составляет 57,6% от общего числа зараженных за этот период.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Южная КореяВ мире
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