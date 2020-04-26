В Мексике за сутки выявили 970 зараженных коронавирусом

"За сутки было выявлено 970 случаев COVID-19, что составляет 7,5 процента от общего числа. Такой рост в пределах 7-10% наблюдался на всей последней неделе", - сказал глава эпидемиологии минздрава Мексики Хосе Луис Аломиа в ходе пресс-конференции, опубликованной в Twitter министерства.
Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Согласно обновленной информации, число случаев заболевания COVID-19 достигло 13842 (+970 за сутки), из них активных - 4798 (+296 за сутки), скончались 1305 пациентов с COVID (84 человека за сутки), еще 72 подозрительных летальных случая ожидают результатов анализов. Власти изучают 8239 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 65 500.
Замглавы минздрава Уго Лопес-Гатель представил статистику по доступности больничных коек, подчеркнув что по-прежнему число оборудованных свободных мест с медперсоналом, включая палаты в инфекционных отделениях и интенсивной терапии, составляет более половины.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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