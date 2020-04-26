В Мексике за сутки выявили 970 зараженных коронавирусом

Первый официальный случай заражения новым коронавирусом был выявлен в Мексике 28 февраля. Согласно обновленной информации, число случаев заболевания COVID-19 достигло 13842 (+970 за сутки), из них активных - 4798 (+296 за сутки), скончались 1305 пациентов с COVID (84 человека за сутки), еще 72 подозрительных летальных случая ожидают результатов анализов. Власти изучают 8239 подозрительных случаев заболеваний, общее число исследованных пациентов - 65 500.