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2020-04-26T11:11
https://ria.ru/20200426/1570580020.html
Врач рассказал, как пережить последствия алкоотравления
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РИА Новости

Врач рассказал, как пережить последствия алкоотравления

02:02 26.04.2020 (обновлено: 11:11 26.04.2020)
20427
© Depositphotos / Syda_ProductionsПьяный мужчина
Пьяный мужчина
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Неумеренное потребление алкоголя во время самоизоляции непременно приводит к похмелью. Чем это состояние отличается у алкоголика и здорового человека, рассказал радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов.
Вынужденное затворничество из-за эпидемии коронавируса заставляет людей искать способ снять стресс, расслабиться или просто отключиться. Многие находят выход в алкоголе. Но за неумеренными возлияниями, как правило, следует похмелье. А потом начинается поиск средств от этого неизменного спутника алкоголя. По мнению Алексея Водовозова, здоровому человеку в этом случае нет необходимости искать "таблетку", организм все сделает сам.

"Что такое похмелье? Похмелье здорового человека это отравление уксусным альдегидом, который получается в организме из этилового спирта. Именно с ним связана та клиническая картина, которую мы получаем наутро и которая сильно мешает жить. При похмелье нужно, как при любом отравлении, не перегружать организм. Важно дать ему возможность справиться самостоятельно", считает врач.

Чтобы избавиться от симптомов похмелья, Алексей Водовозов советует больше пить жидкости, чтобы победить обезвоживание организма. Но не все напитки одинаково полезны, рассказал токсиколог.
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"Утром ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки снова. Дело в том, что народная традиция похмеляться это традиция из опыта больных людей, которые зависимы от алкоголя. Когда у таких людей падает в крови уровень наркотика, которым для них является этанол, у них начинается этаноловая ломка. Когда они добавляют наркотик в кровь, состояние улучшается. У здорового человека, испытывающего похмелье, эта тактика, наоборот, ухудшит состояние", пояснил врач в эфире радио Sputnik.
Утром, после обильных возлияний, стоит воздержаться также от кофе и крепкого чая, считает Алексей Водовозов.
"Подойдут морсы, компоты, рассолы, причем важно, что именно рассолы, а не маринады. В маринаде содержится уксусная кислота, которая по всем законам химии будет притормаживать переработку уксусного альдегида. Также крайне не рекомендуется кофеин. Дело в том, что он увеличивает потребность в кислороде. На фоне похмелья и так есть проблемы с доставкой кислорода в сердечные мышцы. Даже у 19 и 20-летних людей описаны инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином", предостерег врач.
Еще следует помнить, что у человека в алкогольном опьянении снижен иммунитет, что увеличивает шансы заразиться коронавирусом или любым другим заболеванием.
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Алексей ВодовозовАлкогольОбщество
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Leonid
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