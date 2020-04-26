Врач рассказал, как пережить последствия алкоотравления

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Неумеренное потребление алкоголя во время самоизоляции непременно приводит к похмелью. Чем это состояние отличается у алкоголика и здорового человека, рассказал Неумеренное потребление алкоголя во время самоизоляции непременно приводит к похмелью. Чем это состояние отличается у алкоголика и здорового человека, рассказал радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов

Вынужденное затворничество из-за эпидемии коронавируса заставляет людей искать способ снять стресс, расслабиться или просто отключиться. Многие находят выход в алкоголе. Но за неумеренными возлияниями, как правило, следует похмелье. А потом начинается поиск средств от этого неизменного спутника алкоголя. По мнению Алексея Водовозова, здоровому человеку в этом случае нет необходимости искать "таблетку", организм все сделает сам.

"Что такое похмелье? Похмелье здорового человека — это отравление уксусным альдегидом, который получается в организме из этилового спирта. Именно с ним связана та клиническая картина, которую мы получаем наутро и которая сильно мешает жить. При похмелье нужно, как при любом отравлении, не перегружать организм. Важно дать ему возможность справиться самостоятельно", — считает врач.

Чтобы избавиться от симптомов похмелья, Алексей Водовозов советует больше пить жидкости, чтобы победить обезвоживание организма. Но не все напитки одинаково полезны, рассказал токсиколог.

"Утром ни в коем случае нельзя употреблять алкогольные напитки снова. Дело в том, что народная традиция похмеляться — это традиция из опыта больных людей, которые зависимы от алкоголя. Когда у таких людей падает в крови уровень наркотика, которым для них является этанол, у них начинается этаноловая ломка. Когда они добавляют наркотик в кровь, состояние улучшается. У здорового человека, испытывающего похмелье, эта тактика, наоборот, ухудшит состояние", — пояснил врач в эфире радио Sputnik.

Утром, после обильных возлияний, стоит воздержаться также от кофе и крепкого чая, считает Алексей Водовозов.

"Подойдут морсы, компоты, рассолы, причем важно, что именно рассолы, а не маринады. В маринаде содержится уксусная кислота, которая по всем законам химии будет притормаживать переработку уксусного альдегида. Также крайне не рекомендуется кофеин. Дело в том, что он увеличивает потребность в кислороде. На фоне похмелья и так есть проблемы с доставкой кислорода в сердечные мышцы. Даже у 19 и 20-летних людей описаны инфаркты на фоне похмелья и злоупотребления кофеином", — предостерег врач.