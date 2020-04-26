Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"

Титул у Тодоренко отобрали после того, как она заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. На сайте журнала сообщается, что его редакция категорически не разделяет позицию телеведущей и выступает против насилия в любом виде.

Пригожин предположил, что Тодоренко могла высказать такое мнение по неосторожности. "Я не защищаю Регину Тодоренко, но она имеет свойство оступаться. Она извинилась, а это значит, что все", — отметил продюсер.

По словам Пригожина, его супруга, певица Валерия, строго относится к тем, кто пытается оправдать домашнее насилие. Однако она считает, что нельзя "уничтожать" Тодоренко после ее слов. "Еще вчера она была явно возмущена, но сегодня у нее все вопросы отпали", — рассказал продюсер.