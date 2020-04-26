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Культура
2020-04-26T00:36
https://ria.ru/20200426/1570579565.html
Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155190/16/1551901670_0:101:3072:1829_1036x0_80_0_0_a7f424e76525a428bbf53d1d0b6f408b.jpg
РИА Новости

Пригожин прокомментировал лишение Тодоренко звания "Женщина года"

00:36 26.04.2020
330367
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМузыкальный продюсер Иосиф Пригожин
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр – РИА Новости. Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал в беседе с "Газетой.Ru" скандал вокруг решения журнала Glamour лишить телеведущую Регину Тодоренко звания "Женщина года".
Титул у Тодоренко отобрали после того, как она заявила, что женщины могут сами нести ответственность за то, что стали жертвами домашнего насилия. На сайте журнала сообщается, что его редакция категорически не разделяет позицию телеведущей и выступает против насилия в любом виде.
Телеведущая Регина Тодоренко, победившая в номинации Женщина года 2019 по версии журнала Glamour, после церемонии награждения
25 апреля, 20:01Культура
Главред Glamour объяснила лишение Тодоренко звания "Женщина года"
Пригожин предположил, что Тодоренко могла высказать такое мнение по неосторожности. "Я не защищаю Регину Тодоренко, но она имеет свойство оступаться. Она извинилась, а это значит, что все", — отметил продюсер.
По словам Пригожина, его супруга, певица Валерия, строго относится к тем, кто пытается оправдать домашнее насилие. Однако она считает, что нельзя "уничтожать" Тодоренко после ее слов. "Еще вчера она была явно возмущена, но сегодня у нее все вопросы отпали", — рассказал продюсер.
Как отметил Пригожин, они оба сошлись во мнении, что не стоит травить Тодоренко за высказанные слова.
Телеведущая Регина Тодоренко перед началом церемонии вручения премии Женщина года - 2019 по версии журнала Glamour
25 апреля, 21:13Культура
Тодоренко обратилась к подписчикам после лишения звания "Женщина года"
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КультураРоссияРегина ТодоренкоШоу-бизнесИосиф ПригожинGlamourВалерия (Алла Перфилова)
Популярные комментарии
Травить в России могут и любят это делать. А Тодоренко права. Зря испугалась и извинятся стала. Потеряла уважение у всех.
26 апреля, 01:39
Ватсон Го
306331174
Ну лишил третьесортный журнал её "титула" об котором никто даже и не слышал! Неделю об этом сейчас все будут говорить?)))
26 апреля, 01:06
че че
345163016
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