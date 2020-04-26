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Творцы на карантине
2020-04-26T13:03
https://ria.ru/20200426/1570563693.html
Антистресс по-итальянски: как завести роман на карантине
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570568814_0:70:3072:1798_1036x0_80_0_0_3f762f7c64fc8fd131d0d2a1ebdb009e.jpg
РИА Новости

Антистресс по-итальянски: как завести роман на карантине

08:00 26.04.2020 (обновлено: 13:03 26.04.2020)
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© AP Photo / LaPresse / Alfredo FalconeЦелующаяся пара на улице в Риме во время во время эпидемии коронавируса
Целующаяся пара на улице в Риме во время во время эпидемии коронавируса
© AP Photo / LaPresse / Alfredo Falcone
В новом проекте Ria.ru — "Творцы на карантине" — ведущие современные авторы из России и других государств включаются в общую борьбу с коронавирусом. Литераторам, публицистам, режиссерам — творцам — предложили написать тексты, которые помогли бы вдохновить и поддержать, рассмешить и объединить читателей разных стран. Сегодня об отношениях итальянцев на карантине расскажет Наталия Экономцева — писатель и журналист, автор романов "Точка женщины", "Мастер иллюзий", "Маленький Марс" и других.

Наталия Экономцева

Прошлой весной я начинала учить итальянский язык и во все поездки рабочие и семейные таскала с собой толстый учебник, тетрадь с упражнениями и смартфон с обучающим приложением.
Зачем тебе это? спрашивали меня.
Просто так, для радости, говорила я.
© Фото : из личного архива Наталии ЭкономцевойПисатель Наталия Экономцева
Писатель Наталия Экономцева
© Фото : из личного архива Наталии Экономцевой
Писатель Наталия Экономцева
Тогда я и представить себе не могла, что ровно через год итальянская новостная лента превратится для меня в самый эффективный антистресс из всех возможных.
Кажется, с началом пандемии итальянская жизнь выплеснулась с узких улочек с крошечными кафе в глобальный интернет. Обычная повседневная жизнь, с воскресными обедами у мамочки (которых больше нет), песнями и танцами (которые переехали на балконы и крыши) и бесконечными шутками про секс и любовные треугольники (когда все закрыты по домам, про треугольники остается только шутить, да).
С тех пор, как мы все изолировались, я практически заново познакомилась со своими итальянскими друзьями. Как будто все то, что раньше обсуждалось только среди своих, теперь ненадолго стало доступным и для иностранных варваров.
Для начала схлестнулись север и юг.
Ты видела в соцсетях этого парня, который устроил дискотеку на балконе? спрашивает сицилийский пенсионер Марко. Он живет в Катании, водит ярко-желтый мотоцикл и активно пользуется соцсетями и мессенджерами. ­ Это же мой сосед! Я видел все это собственными глазами, клянусь, это было потрясающе! Все, кто живет на нашей улице, вышли на балконы и танцевали. Я тоже снимал его на видео! Подожди, звезда моя, сейчас я тебе его отправлю.
© Фото : из личного архива Наталии ЭкономцевойПисатель Наталия Экономцева на Сицилии
Писатель Наталия Экономцева на Сицилии
1 из 2
Писатель Наталия Экономцева на Сицилии
© Фото : из личного архива Наталии Экономцевой
© Фото : из личного архива Наталии ЭкономцевойПисатель Наталия Экономцева в Пизе (Италия, февраль 2020 год)
Писатель Наталия Экономцева в Пизе (Италия, февраль 2020 год)
2 из 2
Писатель Наталия Экономцева в Пизе (Италия, февраль 2020 год)
© Фото : из личного архива Наталии Экономцевой
1 из 2
Писатель Наталия Экономцева на Сицилии
© Фото : из личного архива Наталии Экономцевой
2 из 2
Писатель Наталия Экономцева в Пизе (Италия, февраль 2020 год)
© Фото : из личного архива Наталии Экономцевой
Ты видела эти танцы на балконах, Наталия? пожимает плечами Серджио. Он живет на севере Италии, в регионе Венето, который стал одним из эпицентров пандемии. Такой бедлам возможен только на юге, у них такие узкие улицы, что до соседнего балкона можно чуть ли не дотянуться рукой. У нас в Вероне никто не бьет в сковородки и не шумит. Наоборот, без машин и туристов стало очень тихо. Я открываю окно и наслаждаюсь покоем и пением птиц…
С середины марта итальянцам разрешено выходить на улицу, только заполнив специальный сертификат о передвижении. Причин для выхода может быть три: работа, покупка продуктов или лекарств, экстренная медицинская необходимость. В соцсетях тут же начинают пересылать друг другу "сертификат о передвижении с сексуальными намерениям", в котором обозначены цели репродуктивные или креативные", а в нужной графе предлагается поставить галочку. Понятно, что большинство выступает за второй вариант.
Одним из главных развлечений почти сразу становятся новости о нарушителях карантина.
Вот гражданин из Вале д’ Аоста, который уверял полицию, что у него возникла потребность помолиться на могиле жены, а супруга при этом живее всех живых сидела дома и даже отвечала на телефонные звонки.
Вот семейная пара, которую остановили среди ночи в Палермо: оба шли по улице в пижамах, и муж утверждал, что страдает лунатизмом, а жена что побежала его ловить.
© REUTERS / Alberto LingriaСупружеская пара с собакой в Риме во время эпидемии коронавируса
Супружеская пара с собакой в Риме во время эпидемии коронавируса
© REUTERS / Alberto Lingria
Супружеская пара с собакой в Риме во время эпидемии коронавируса
Вот дама из Рима, которая кралась по улице поздно вечером и уверяла полицию, что следит за мужем: благоверный сказал, что пошел в аптеку, но как пить дать побежал к любовнице.
Вот парень из Турина, который честно признался, что идет к подруге, а пока ему выписывали штраф, возмущался и кричал: "Да вы мне просто завидуете!"
И тут же статистика: за пару недель доблестные полицейские из Турина пресекли чуть больше 1400 романтических свиданий.

Я, конечно, все понимаю, жалуется Марко, у которого дома жена на десять лет его моложе, а на соседней улице замужняя любовница на десять лет моложе жены. Но если карантин продлят еще на месяц, моей личной жизни придет конец.

В некотором смысле поддерживать связь на расстоянии довольно романтично. Но во всех остальных смыслах слишком затруднительно.
Что ни говорите, а у этой пандемии есть свои плюсы, ­ говорит Франческа. Она замужем за русским и уже год живет в Москве. ­­ Например, моя сестра в Милане наконец-то выходит замуж. Она встречалась со своим парнем шесть лет, но он ни в какую не соглашался жениться или даже жить вместе. Говорил, что не хочет серьезных отношений и вообще не готов. Когда объявили карантин, оказалось, что он не готов жить без секса. Сестра переехала к нему, и теперь он так доволен, что как только ограничения снимут, они поженятся.
© REUTERS / Jennifer LorenziniЦеремония бракосочетания во время эпидемии коронавируса в городе Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Церемония бракосочетания во время эпидемии коронавируса в городе Кастильоне-делла-Пеская, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
Церемония бракосочетания во время эпидемии коронавируса в городе Кастильоне-делла-Пеская, Италия
Отправляю тебе ссылку на идеальную романтическую историю из Вероны, ­ пишет Серджио. Он работает гидом, фанатично любит свой город и рассказывает о нем так, что туристы возвращаются к нему по несколько раз, привозя друзей и знакомых.

Вот, пожалуйста: ей 39 лет, ему 37. Они с детства жили на одной улице, в соседних домах, а познакомились только сейчас, когда одновременно вышли на балконы. Обнаружили общих знакомых, нашли друг друга в соцсетях, влюбились и ждут момента, когда наконец-то смогут встретиться лично.

Конечно, не Ромео и Джульетта, но это идеальная история из Вероны времен карантина!
Они пересылают друг другу ссылки на трогательные истории соотечественников.
Вот чудесное выздоровление женщины ста четырех лет от роду: бабушка родилась в 1916-м, в год переболела испанкой, пережила войну, а в 2020-м за пару недель вылечилась от COVID безо всяких пневмоний и осложнений.
Вот десятилетняя девочка звонит в полицию, чтобы поблагодарить за заботу, а запись разговора моментально становится вирусной.
Вот танцовщики Ла Скала репетируют дома, в окружении плачущих детей и собак, которые норовят лизнуть в нос.
© AP Photo / Andrew MedichiniЦеремония бракосочетания во время эпидемии коронавируса в храме Девы Марии в Риме, Италия
Церемония бракосочетания во время эпидемии коронавируса в храме Девы Марии в Риме, Италия
© AP Photo / Andrew Medichini
Церемония бракосочетания во время эпидемии коронавируса в храме Девы Марии в Риме, Италия
Вот папа Франциск вроде бы выступил с трогательным обращением к итальянцам: "Сегодня перед сном подумайте о том дне, когда мы снова сможем выйти на улицы. Когда в нашу жизнь вернутся кофе в баре, объятия и фото людей, прильнувших друг к другу, все то, что мы до сих пор воспринимали как должное. И будем ценить каждую секунду". На следующий день оказывается, что это обращение фейк, а настоящий автор никому не известный блогер с острова Капри.
Но это уже неважно, потому что через несколько дней героиней новостей становится оперная певица, которая исполняет арию на балконе в Венеции, а настоящий папа Франциск звонит в римский госпиталь, чтобы поздравить врачей с Пасхой.
А главное, что они ценят каждую секунду уже сейчас. Похоже, это и есть главный секрет эффективности итальянского антистресса.

Давай сегодня в семь устроим аперитив, говорит Франческа. Я отдам младенца мужу, а ты, пожалуйста, заканчивай к этому времени работать и делать с дочкой уроки. У меня есть просекко и последний кусочек пармезана, который папа привез из Италии в январе. И не будем торопиться, ладно?

Прохожие в подземном переходе в районе площади Тверская застава.
9 апреля, 08:00Творцы на карантине
Три сценария коронавирусного апокалипсиса — все не так страшно?
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