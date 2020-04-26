Антистресс по-итальянски: как завести роман на карантине

Целующаяся пара на улице в Риме во время во время эпидемии коронавируса

© AP Photo / LaPresse / Alfredo Falcone Целующаяся пара на улице в Риме во время во время эпидемии коронавируса

В новом проекте Ria.ru — "Творцы на карантине" — ведущие современные авторы из России и других государств включаются в общую борьбу с коронавирусом. Литераторам, публицистам, режиссерам — творцам — предложили написать тексты, которые помогли бы вдохновить и поддержать, рассмешить и объединить читателей разных стран. Сегодня об отношениях итальянцев на карантине расскажет Наталия Экономцева — писатель и журналист, автор романов "Точка женщины", "Мастер иллюзий", "Маленький Марс" и других.

Наталия Экономцева

Прошлой весной я начинала учить итальянский язык и во все поездки — рабочие и семейные — таскала с собой толстый учебник, тетрадь с упражнениями и смартфон с обучающим приложением.

— Зачем тебе это? — спрашивали меня.

— Просто так, для радости, — говорила я.

© Фото : из личного архива Наталии Экономцевой Писатель Наталия Экономцева © Фото : из личного архива Наталии Экономцевой Писатель Наталия Экономцева

Тогда я и представить себе не могла, что ровно через год итальянская новостная лента превратится для меня в самый эффективный антистресс из всех возможных.

Кажется, с началом пандемии итальянская жизнь выплеснулась с узких улочек с крошечными кафе в глобальный интернет. Обычная повседневная жизнь, с воскресными обедами у мамочки (которых больше нет), песнями и танцами (которые переехали на балконы и крыши) и бесконечными шутками про секс и любовные треугольники (когда все закрыты по домам, про треугольники остается только шутить, да).

С тех пор, как мы все изолировались, я практически заново познакомилась со своими итальянскими друзьями. Как будто все то, что раньше обсуждалось только среди своих, теперь ненадолго стало доступным и для иностранных варваров.

Для начала схлестнулись север и юг.

— Ты видела в соцсетях этого парня, который устроил дискотеку на балконе? — спрашивает сицилийский пенсионер Марко. Он живет в Катании, водит ярко-желтый мотоцикл и активно пользуется соцсетями и мессенджерами. ­— Это же мой сосед! Я видел все это собственными глазами, клянусь, это было потрясающе! Все, кто живет на нашей улице, вышли на балконы и танцевали. Я тоже снимал его на видео! Подожди, звезда моя, сейчас я тебе его отправлю.

© Фото : из личного архива Наталии Экономцевой Писатель Наталия Экономцева на Сицилии 1 из 2 Писатель Наталия Экономцева на Сицилии © Фото : из личного архива Наталии Экономцевой © Фото : из личного архива Наталии Экономцевой Писатель Наталия Экономцева в Пизе (Италия, февраль 2020 год) 2 из 2 Писатель Наталия Экономцева в Пизе (Италия, февраль 2020 год) © Фото : из личного архива Наталии Экономцевой 1 из 2 Писатель Наталия Экономцева на Сицилии © Фото : из личного архива Наталии Экономцевой 2 из 2 Писатель Наталия Экономцева в Пизе (Италия, февраль 2020 год) © Фото : из личного архива Наталии Экономцевой

— Ты видела эти танцы на балконах, Наталия? — пожимает плечами Серджио. Он живет на севере Италии, в регионе Венето, который стал одним из эпицентров пандемии. — Такой бедлам возможен только на юге, у них такие узкие улицы, что до соседнего балкона можно чуть ли не дотянуться рукой. У нас в Вероне никто не бьет в сковородки и не шумит. Наоборот, без машин и туристов стало очень тихо. Я открываю окно и наслаждаюсь покоем и пением птиц…

С середины марта итальянцам разрешено выходить на улицу, только заполнив специальный сертификат о передвижении. Причин для выхода может быть три: работа, покупка продуктов или лекарств, экстренная медицинская необходимость. В соцсетях тут же начинают пересылать друг другу "сертификат о передвижении с сексуальными намерениям", в котором обозначены цели — репродуктивные или креативные", а в нужной графе предлагается поставить галочку. Понятно, что большинство выступает за второй вариант.

Одним из главных развлечений почти сразу становятся новости о нарушителях карантина.

Вот гражданин из Вале д’ Аоста, который уверял полицию, что у него возникла потребность помолиться на могиле жены, а супруга при этом — живее всех живых — сидела дома и даже отвечала на телефонные звонки.

Вот семейная пара, которую остановили среди ночи в Палермо: оба шли по улице в пижамах, и муж утверждал, что страдает лунатизмом, а жена — что побежала его ловить.

© REUTERS / Alberto Lingria Супружеская пара с собакой в Риме во время эпидемии коронавируса © REUTERS / Alberto Lingria Супружеская пара с собакой в Риме во время эпидемии коронавируса

Вот дама из Рима, которая кралась по улице поздно вечером и уверяла полицию, что следит за мужем: благоверный сказал, что пошел в аптеку, но как пить дать побежал к любовнице.

Вот парень из Турина, который честно признался, что идет к подруге, а пока ему выписывали штраф, возмущался и кричал: "Да вы мне просто завидуете!"

И тут же статистика: за пару недель доблестные полицейские из Турина пресекли чуть больше 1400 романтических свиданий.

— Я, конечно, все понимаю, — жалуется Марко, у которого дома жена на десять лет его моложе, а на соседней улице — замужняя любовница на десять лет моложе жены. — Но если карантин продлят еще на месяц, моей личной жизни придет конец.

В некотором смысле поддерживать связь на расстоянии — довольно романтично. Но во всех остальных смыслах — слишком затруднительно.

— Что ни говорите, а у этой пандемии есть свои плюсы, ­— говорит Франческа. Она замужем за русским и уже год живет в Москве. ­­— Например, моя сестра в Милане наконец-то выходит замуж. Она встречалась со своим парнем шесть лет, но он ни в какую не соглашался жениться или даже жить вместе. Говорил, что не хочет серьезных отношений и вообще не готов. Когда объявили карантин, оказалось, что он не готов жить без секса. Сестра переехала к нему, и теперь он так доволен, что как только ограничения снимут, они поженятся.

© REUTERS / Jennifer Lorenzini Церемония бракосочетания во время эпидемии коронавируса в городе Кастильоне-делла-Пеская, Италия © REUTERS / Jennifer Lorenzini Церемония бракосочетания во время эпидемии коронавируса в городе Кастильоне-делла-Пеская, Италия

— Отправляю тебе ссылку на идеальную романтическую историю из Вероны, ­— пишет Серджио. Он работает гидом, фанатично любит свой город и рассказывает о нем так, что туристы возвращаются к нему по несколько раз, привозя друзей и знакомых.

— Вот, пожалуйста: ей 39 лет, ему — 37. Они с детства жили на одной улице, в соседних домах, а познакомились только сейчас, когда одновременно вышли на балконы. Обнаружили общих знакомых, нашли друг друга в соцсетях, влюбились и ждут момента, когда наконец-то смогут встретиться лично.

Конечно, не Ромео и Джульетта, но это идеальная история из Вероны времен карантина!

Они пересылают друг другу ссылки на трогательные истории соотечественников.

Вот чудесное выздоровление женщины ста четырех лет от роду: бабушка родилась в 1916-м, в год переболела испанкой, пережила войну, а в 2020-м за пару недель вылечилась от COVID безо всяких пневмоний и осложнений.

Вот десятилетняя девочка звонит в полицию, чтобы поблагодарить за заботу, а запись разговора моментально становится вирусной.

Вот танцовщики Ла Скала репетируют дома, в окружении плачущих детей и собак, которые норовят лизнуть в нос.

© AP Photo / Andrew Medichini Церемония бракосочетания во время эпидемии коронавируса в храме Девы Марии в Риме, Италия © AP Photo / Andrew Medichini Церемония бракосочетания во время эпидемии коронавируса в храме Девы Марии в Риме, Италия

Вот папа Франциск вроде бы выступил с трогательным обращением к итальянцам: "Сегодня перед сном подумайте о том дне, когда мы снова сможем выйти на улицы. Когда в нашу жизнь вернутся кофе в баре, объятия и фото людей, прильнувших друг к другу, — все то, что мы до сих пор воспринимали как должное. И будем ценить каждую секунду". На следующий день оказывается, что это обращение — фейк, а настоящий автор — никому не известный блогер с острова Капри.

Но это уже неважно, потому что через несколько дней героиней новостей становится оперная певица, которая исполняет арию на балконе в Венеции, а настоящий папа Франциск звонит в римский госпиталь, чтобы поздравить врачей с Пасхой.

А главное, что они ценят каждую секунду уже сейчас. Похоже, это и есть главный секрет эффективности итальянского антистресса.