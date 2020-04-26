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Туризм
2020-04-26T12:08
https://ria.ru/20200426/1570539723.html
Туристы со всего мира рассказали, как будут путешествовать после пандемии
https://cdn25.img.ria.ru/images/152848/59/1528485925_0:193:5004:3008_1036x0_80_0_0_4217b69e9ee574b6654ae977ede560b0.jpg
РИА Новости

Туристы со всего мира рассказали, как будут путешествовать после пандемии

12:08 26.04.2020
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© Depositphotos / Syda_ProductionsТуристы
Туристы
© Depositphotos / Syda_Productions
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Более 80 процентов путешественников по всему миру, принявших участие в опросе, отметили, что экотуризм является важным для них, сообщает Booking.com.
Сервис бронирования провел исследование среди 20 432 респондентов из 22 стран. Оно было посвящено экотуризму и ответственным путешествиям.
Согласно полученным данным, 74 процента респондентов заявили, что планируют останавливаться в экожилье в 2020 году. Из 44 процентов опрошенных, которые ранее бывали в таких объектах, почти половина сделали это, чтобы уменьшить свое воздействие на окружающую среду.
62 процента туристов отметили, что чувствуют себя комфортнее, останавливаясь в жилье, у которого есть экологическая сертификация.
Каждый третий путешественник (33 процента), принявший участие в опросе, отметил, что изменит свой выбор, если туристические компании предложат альтернативные направления для уменьшения массового скопления людей в одном месте.
Туристы также рассматривают альтернативные виды транспорта, чтобы добраться до места назначения. Так, для поездок на дальние расстояния 28 процентов респондентов предпочитают поезд, а не автомобиль.
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Многие готовы отказаться от пластика. Так, 40 процентов опрошенных рассказали, что они брали с собой многоразовую бутылку для воды. Более половины (52 процентов) заявили, что были разочарованы, когда объект размещения не предоставил им возможность вести экологичный образ жизни во время отдыха. Например, отказаться от пластиковых трубочек, палочек для размешивания напитков, посуды, одноразовых флаконов для туалетных принадлежностей.
Кроме того, 58 процентов респондентов подчеркнули, что готовы сделать выбор в пользу ответственного туризма, когда снова смогут отправиться в поездку.
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