Число зараженных коронавирусом в Ирландии превысило 18,5 тысячи человек

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Число случаев заражения COVID-19 в Ирландии превысило 18,5 тысячи, сообщила национальная служба здравоохранения страны.
По данным ведомства, за сутки было выявлено 377 новых случаев заражения и 42 летальных исхода. Всего умерли 1063 человек, заразились коронавирусом 18 561 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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