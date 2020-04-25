В Москве за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число скончавшихся с коронавирусом в Москве превысило 400, следует из данных оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.
"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.
За прошлые сутки скончался 41 человек.
Таким образом, общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 404.
Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,7 миллиона человек, 187 тысяч пациентов умерли. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — их 74 588 человек. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Власти призвали россиян оставаться дома, следить за гигиеной и соблюдать социальное дистанцирование.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.