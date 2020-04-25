В Москве за сутки умерли 38 пациентов с коронавирусом

Врач скорой медицинской помощи возле больницы для пациентов с подозрением на коронавирус в Коммунарке

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Число скончавшихся с коронавирусом в Число скончавшихся с коронавирусом в Москве превысило 400, следует из данных оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с COVID-19.

"В Москве скончались 38 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", — говорится в сообщении.

За прошлые сутки скончался 41 человек.

Таким образом, общее число умерших с подтвержденным коронавирусом в столице достигло 404.

Пандемия COVID-19 охватила практически весь мир. По последним данным ВОЗ, заразились более 2,7 миллиона человек, 187 тысяч пациентов умерли. Наибольшее количество зараженных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.

Россия занимает десятое место по количеству инфицированных — их 74 588 человек. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Власти призвали россиян оставаться дома, следить за гигиеной и соблюдать социальное дистанцирование.