В вахтовом поселке в Мурманской области выявили 105 случаев COVID-19

"По состоянию на 23.00 25 апреля в Мурманской области выявлено 105 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 961: 791 на стройплощадке в Белокаменке (+105), 170 на остальной территории Мурманской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, подрядная организация "Велесстрой", рабочие которой заразились коронавирусом, вывозит вахтовиков, сдавших два отрицательных анализа, в другие регионы России и размещает там на обсервацию.