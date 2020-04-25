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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T23:29
https://ria.ru/20200425/1570578951.html
В вахтовом поселке в Мурманской области выявили 105 случаев COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/10/1570151994_0:182:2996:1867_1036x0_80_0_0_1e4b3da59fa842a7bf96999b741e2d63.jpg
РИА Новости

В вахтовом поселке в Мурманской области выявили 105 случаев COVID-19

23:29 25.04.2020
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© Илья ПиталевСотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
Сотрудники лаборатории проводят тесты на коронавирус
© Илья Питалев
МУРМАНСК, 25 апр – РИА Новости. Еще 105 случаев заражения коронавирусной инфекцией выявлено в вахтовом поселке Белокаменка Мурманской области, всего в регионе заражен 961 человек, сообщил оперштаб региона.
"По состоянию на 23.00 25 апреля в Мурманской области выявлено 105 новых случаев заболевания COVID-19. Общее число подтверждённых случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией составляет 961: 791 на стройплощадке в Белокаменке (+105), 170 на остальной территории Мурманской области", - говорится в сообщении.
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На втором месте по числу заболевших – Кировско-Апатитская агломерация, там 100 зараженных, у 24 человек коронавирус выявлен в Мурманске, единичные случаи заболевания есть почти во всех муниципалитетах региона. 71 пациент выздоровел и выписан из больницы, 886 человек находятся на лечении с CoViD-19, 4 человека скончались.
Как в субботу сообщил оперштаб региона, промплощадка в районе Белокаменки находится в жёсткой изоляции, выехать оттуда самовольно невозможно. Охрану периметра обеспечивает прежде всего круглосуточно работающий КПП. Там дежурят военная автоинспекция, полиция и наряды ГИБДД, вместе с ними работает ОМОН Росгвардии. Также изоляцию объекта обеспечивает и служба безопасности компании "Новатэк", объект который возводят вахтовики. Жёсткие ограничения действуют на въезд и выезд, проводится постоянный объезд территории.
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"Проехать через КПП могут только жители ЗАТО Александровск и села Белокаменка, а также машины со спецпропусками, выдача которых строго регламентируется. Выезд в сторону Мурманска работников всех подрядных организаций со стройки без спецразрешения невозможен. Уже практически месяц на площадке ЦСКМС действует жёсткий карантин", - пояснили в штабе.
Кроме того, подрядная организация "Велесстрой", рабочие которой заразились коронавирусом, вывозит вахтовиков, сдавших два отрицательных анализа, в другие регионы России и размещает там на обсервацию.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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