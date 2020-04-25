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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T04:54
https://ria.ru/20200425/1570578911.html
Врач тульской больницы стал жертвой коронавируса
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/03/1569521995_0:153:3096:1895_1036x0_80_0_0_b6a4927c6292d60760e1dc53dcc5d54a.jpg
РИА Новости

Врач тульской больницы стал жертвой коронавируса

23:23 25.04.2020 (обновлено: 04:54 26.04.2020)
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТестирование на коронавирус
Тестирование на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Врач-терапевт, у которого анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона на своей странице в "ВКонтакте".
"Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.
По данным правительства, врач в начале апреля заболел ОРВИ.
"В связи с отсутствием положительной динамики был госпитализирован в тульскую больницу. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациента перевели в инфекционный госпиталь, где у него была выявлена двусторонняя пневмония. В анамнезе у мужчины были хронические заболевания", - сообщает облправительство.
Дезинфекция больницы
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По данным на утро субботы, в Тульской области COVID-19 подтвержден у 578 человек, 59 выздоровели. Умерли четыре пациента с подтвержденным диагнозом.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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