Врач тульской больницы стал жертвой коронавируса

ВОРОНЕЖ, 25 апр - РИА Новости. Врач-терапевт, у которого анализ на коронавирусную инфекцию дал положительный результат, умер в больнице Тулы, сообщает правительство региона на своей странице в "ВКонтакте".
"Врач-терапевт клинической больницы "РЖД-Медицина" в Туле скончался от двусторонней пневмонии в инфекционном госпитале областного центра по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями", - говорится в сообщении.
По данным правительства, врач в начале апреля заболел ОРВИ.
"В связи с отсутствием положительной динамики был госпитализирован в тульскую больницу. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациента перевели в инфекционный госпиталь, где у него была выявлена двусторонняя пневмония. В анамнезе у мужчины были хронические заболевания", - сообщает облправительство.
Медики приложили все усилия для спасения жизни коллеги, однако он скончался.
По данным на утро субботы, в Тульской области COVID-19 подтвержден у 578 человек, 59 выздоровели. Умерли четыре пациента с подтвержденным диагнозом.
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