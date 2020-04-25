Врач тульской больницы стал жертвой коронавируса

"В связи с отсутствием положительной динамики был госпитализирован в тульскую больницу. Анализ на COVID-19 дал положительный результат. Пациента перевели в инфекционный госпиталь, где у него была выявлена двусторонняя пневмония. В анамнезе у мужчины были хронические заболевания", - сообщает облправительство.