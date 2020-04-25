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Религия и мировоззрение
2020-04-26T00:14
https://ria.ru/20200425/1570578875.html
В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках
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РИА Новости

В РПЦ опровергли сокрытие информации о зараженных священниках

23:22 25.04.2020 (обновлено: 00:14 26.04.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинГлава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 25 апр – РИА Новости. В РПЦ не скрывают масштабов заражения COVID-19 среди духовенства, однако такие сведения не являются общественно-значимой информацией, сообщил в своем Telegram-канале председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
"Комментарии в социальных сетях и публикации в некоторых СМИ, что рабочая группа при патриархе Московском и всея Руси по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции якобы скрывает подлинные масштабы количества заражений в Церкви или работает в закрытом режиме, не имеют под собой никаких оснований", - написал Легойда, который также является членом рабочей группы при Патриархе по координации деятельности церковных учреждений в условиях распространения коронавирусной инфекции.
По его словам, нет также никаких подтверждений тезиса о том, что "масштабы распространение болезни среди клириков выше, чем в таких социальных группах, как врачи, полицейские и других".
Вместе с тем он обратил внимание на то, что "ни одна структура, государственная, частная или общественная", не публикует данных о заражении своих сотрудников.
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"В условиях недавнего ограничения присутствия верующих в храмах во многих регионах, сведения о случаях заражения среди клира не имеют характера общественно значимой информации. Люди не принимают решения посетить или не посетить тот или иной храм или монастырь, опираясь на эти сведения… Поэтому утверждения, что отсутствие постоянно обновляющейся статистики якобы угрожает здоровью людей является измышлением", - заявил председатель синодального отдела.
Он напомнил, что любой клирик, если сочтет нужным, может опубликовать сведения о своем заражении, что многие и делают.
"Все случаи заражения среди священно- и церковнослужителей находятся под контролем как церковных властей, так и компетентных органов санитарно-эпидемиологического надзора… Сведения об обнаружении инфекции среди клира незамедлительно сообщаются священноначалию, храмы дезинфицируются, контактировавшие с зараженным священнослужителем или сотрудником храма лица уходят на самоизоляцию", - заключил Легойда.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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