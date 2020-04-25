Специалисты НПО Лавочкина вернулись в Россию с закрытого космодрома Куру

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Специалисты НПО Лавочкина (предприятие "Роскосмоса"), которые находились на временно закрытом из-за коронавируса космодроме Куру, возвратились из Французской Гвианы в Россию, сообщил "Роскосмос".
"Группа специалистов НПО Лавочкина из девяти человек, находящаяся на космодроме Гвианского космического центра (Французская Гвиана) для проведения критически важных регламентных операций с разгонным блоком "Фрегат-МТ", закончила необходимые работы и 24 апреля вылетела из аэропорта Кайенны в Москву с пересадкой в Париже. Сегодня в 14:30 в аэропорту Шереметьево приземлился самолет с российскими специалистами", — говорится в сообщении на сайте госкорпорации. Отмечается, что прибывшие специалисты чувствуют себя хорошо и будут находиться на самоизоляции две недели из-за пандемии коронавируса.
Как пояснили РИА Новости в пресс-службе "Роскосмоса", последние российские специалисты вернутся с Куру до конца апреля. Ранее генеральный директор Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (предприятие "Роскосмоса") Андрей Охлопков сообщал, что это произойдет 27-30 апреля.
В середине марта компания Arianespace объявила, что подготовка к пускам ракет на космодроме Куру, в том числе российских "Союзов", приостановлена из-за распространения коронавируса. На 14 апреля с Куру намечался пуск "Союза" со спутником ОАЭ Falcon Eye-2, на вторую половину мая — с французским аппаратом CSO-2. Оба старта ранее были отложены на месяц из-за проблемы с разгонным блоком "Фрегат".
В начале апреля источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщал, что предварительно на 15 сентября намечается запуск спутника Falcon Eye-2, на 15 октября — аппарата CSO-2, на 15 декабря — двух европейских навигационных спутников Galileo. Позже перенос запусков на сентябрь подтвердил генеральный директор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
С октября 2011 года с космодрома Куру выполнены 23 пуска российских ракет "Союз". Один из пусков в августе 2014 года завершился выведением европейских навигационных спутников Galileo на нерасчетную орбиту из-за аварии разгонного блока "Фрегат".