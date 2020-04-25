В Греции еще 16 человек заразились коронавирусом

В отделениях интенсивной терапии интубированы 47 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 63 пациента, сообщил Циодрас. За сутки никто не умер от нового коронавируса, ранее от COVID-19 в Греции скончались 130 человек.