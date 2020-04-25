В Греции еще 16 человек заразились коронавирусом

АФИНЫ, 25 апр - РИА Новости. В Греции за последние сутки никто не умер от коронавирусной инфекции COVID-19, зафиксированы 16 новых случаев заражения коронавирусом, всего в стране подтверждены 2506 случаев инфицирования, сообщил представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу профессор Сотирис Циодрас на брифинге в субботу.
В отделениях интенсивной терапии интубированы 47 человек. Из интенсивной терапии в связи с улучшением состояния здоровья переведены 63 пациента, сообщил Циодрас. За сутки никто не умер от нового коронавируса, ранее от COVID-19 в Греции скончались 130 человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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