Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T23:06
https://ria.ru/20200425/1570578612.html
Число умерших от коронавируса в Ингушетии возросло до 15
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570919_0:0:2797:1573_1036x0_80_0_0_9dcf42f7d6906529ec86640bca80d19e.jpg
РИА Новости

Число умерших от коронавируса в Ингушетии возросло до 15

23:06 25.04.2020
780
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
Медицинский работник на территории карантинного центра в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 25 апр - РИА Новости. Еще два жителя Ингушетии, заболевших коронавирусом, скончались в субботу, общее число погибших от инфекции в республике выросло до 15 человек, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии 515 заболевших коронавирусом, при этом 44 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 10 на аппаратах ИВЛ.
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
19 марта, 14:44Распространение нового коронавируса
Насколько опасен коронавирус: заразность, летальность и группы риска
"Умерших за сутки - 2, всего - 15 человек. Выздоровевших за сутки - 8 человек, всего - 75 человек" - говорится в сообщении.
Отмечается, что всего в республике госпитализировано 372 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 191 пациент.
"Среди них 43 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 9 человек - на аппаратах ИВЛ", - уточняет штаб.
Все остальные с подозрением и подтверждением COVID-19 по причине удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1164 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 895 человек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Голыми руками не возьмёшь: чего боится новый коронавирус
23 апреля, 10:43Распространение нового коронавируса
Голыми руками не возьмешь: чего боится новый коронавирус
030500
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоРеспублика Ингушетия
Рекомендуем
Бригада скорой помощи доставила пациента с подозрением на коронавирусную инфекцию в приемное отделение национального медицинского центра эндокринологии Минздрава России в Москве
Инфекционисты допустили скрытый пик эпидемии коронавируса в России
Врачи в отделении реанимации и интенсивной терапии госпиталя для зараженных коронавирусной инфекцией центра МГУ имени М. В. Ломоносова
В России за сутки коронавирус выявили у 10 699 человек
Эсминцы ВМС США Портер, Дональд Кук и Франклин Рузвельт и британский фрегат Кент во время учений в Баренцевом море. 5 мая 2020
"Это только начало": зачем эсминцы ВМС США вторглись в Баренцево море
Китайские военные на площади Тяньаньмэнь в Пекине
СМИ: Китай готовится к настоящему нападению США
Постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д’Анкосс
Французский историк назвала два отличия между русскими и европейцами
Михаил Саакашвили
Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили
Создатель социальной сети ВКонтакте и мессенджера Telegram Павел Дуров
Дуров раскритиковал жизнь в США
Мэр Москвы Сергей Собянин
Собянин назвал "реальное число" заразившихся коронавирусом
Военнослужащий во время учений
На Западе окончательно разоблачили все преступления России
Кассир в гипермаркете
Эксперт рассказал, почему чеки из магазинов нельзя оставлять на кассе
Красная площадь в Москве
Временные ограничения в Москве продлили до 31 мая
Дмитрий Босов
"Известия" рассказали о расследовании смерти миллиардера Босова
Президент РФ Владимир Путин
Путин провел телефонный разговор с Меркель
Украинские военные из батальона Азов в пригороде Мариуполя
Свидетели рассказали о расстреле "Азовом" милиционеров в Мариуполе
Роспотребнадзор предложил снимать ограничения в три этапа
Попова назвала три этапа снятия ограничений из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
13:07Мишустин поздравил с Днем Победы премьеров СНГ, Абхазии и Южной Осетии
13:06Нетаньяху отметил решающий вклад СССР в освобождение Европы
13:04СБ Украины опровергла наличие в стране иностранных биолабораторий
13:03Путин и Нетаньяху договорились о сотрудничестве по вакцине от COVID-19
13:03Названы популярные продукты, вызывающие проблемы с кишечником
13:02Мурашко рассказал об оказании онкологической помощи на фоне пандемии
13:00Мурашко оценил ситуацию с коронавирусом в регионах
13:00Путин и Нетаньяху по телефону обсудили меры борьбы с коронавирусом
12:57Мурашко попросил депутатов поддержать систему здравоохранения
12:56Глава Минздрава оценил действия губернаторов в условиях COVID-19
12:56Число жертв коронавируса в Грузии выросло до 10
12:55Нефтяники опровергли данные об утечке на месторождении Одопту на Сахалине
12:54Путин и Нетаньяху по телефону обсудили развитие ситуации в Сирии
12:54В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 13 тысяч
12:53В Москве за первую неделю мая выпало 42 процента месячной нормы осадков
12:53Источник сообщил о госпитализации протоирея Димитрия Смирнова
12:52Мурашко оценил объем тестирования на коронавирус в России
12:51Путин: победа над нацизмом открыла путь к возрождению независимой Австрии
12:50В России выявили нарушения сохранности воинских захоронений
12:50Суд арестовал бизнесмена Быкова, подозреваемого в организации убийств
Лента новостейМолния