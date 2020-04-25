Число умерших от коронавируса в Ингушетии возросло до 15

НАЛЬЧИК, 25 апр - РИА Новости. Еще два жителя Еще два жителя Ингушетии , заболевших коронавирусом, скончались в субботу, общее число погибших от инфекции в республике выросло до 15 человек, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии 515 заболевших коронавирусом, при этом 44 пациента находятся в тяжелом состоянии, из них 10 на аппаратах ИВЛ.

"Умерших за сутки - 2, всего - 15 человек. Выздоровевших за сутки - 8 человек, всего - 75 человек" - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего в республике госпитализировано 372 человека, из них с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 191 пациент.

"Среди них 43 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, в том числе 9 человек - на аппаратах ИВЛ", - уточняет штаб.

Все остальные с подозрением и подтверждением COVID-19 по причине удовлетворительного состояния наблюдаются медиками на дому. Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 1164 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 895 человек.