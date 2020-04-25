В ДНР заявили об артиллерийском обстреле юга республики

Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

ДОНЕЦК, 25 апр - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Народная милиция самопровозглашенной Донецкой народной республики заявила, что украинские силовики из артиллерии обстреляли село Коминтерново на юге ДНР, повреждено здание сельсовета.

Представитель Народной милиции рассказал журналистам, что в 19.30 (совпадает с мск) Коминтерново подверглось обстрелу украинских силовиков из 122-миллиметровой артиллерии. "В результате обстрела получило повреждение здание сельсовета", - отметил он, добавив, что артиллерийский обстрел корректировался с использованием БПЛА.

По его словам, ополченцы сбили беспилотник украинских силовиков, после чего обстрел прекратился.

Коминтерново - село на юге ДНР. Находится на линии соприкосновения и регулярно подвергается обстрелам. До начала боевых действий здесь проживало около 800 человек.