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2020-04-25T22:51
https://ria.ru/20200425/1570578343.html
Съедите за миллион? Китаянка назвала самые отвратительные блюда
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РИА Новости

Съедите за миллион? Китаянка назвала самые отвратительные блюда

22:48 25.04.2020 (обновлено: 22:51 25.04.2020)
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© Depositphotos / dashekКитайская национальная кухня
Китайская национальная кухня
© Depositphotos / dashek
МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Автор китайского портала Sina перечислила четыре блюда, вкус и запах которых у большинства людей вызывает отвращение.
Как считает автор материала, в вопросах гастрономии все достаточно субъективно, однако к этой пище многие не притронутся "и за миллион".
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К таким продуктам она относит хауттюйния, или рыбную траву. Это дикорастущее растение очень популярно в провинции Гуйчжоу. Отмечается, что по запаху хауттюйния напоминает сырую рыбу.
"Я больше всего ненавижу запах рыбы, поэтому даже не решилась попробовать — у меня сразу же пропал аппетит", — говорится в статье.
Вторым в списке идет сюрстремминг —консервированная квашеная сельдь, известная своим специфическим ароматом.
"Я даже не знаю кто решится попробовать такое. Запах невыносимый — словно рыба стухла", — считает автор.
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Она отметила, что в интернете даже существовали шоу, участники которых должны были попробовать консервы из сюрстремминг. По ее словам, девять из десяти не смогли перенести запах деликатеса.

"Стоит только открыть банку, запах придется выветривать несколько дней. Даже если я буду умирать от голода, ни за что не решусь съесть это. А вы?" — интересуется она.

К отвратительным продуктам автор отнесла и лосыфэнь — улиточную лапшу, которая, с ее точки зрения, пахнет, как сточная канава.
"После этого меня несколько минут не отпускало чувство тошноты", — жалуется девушка.
Она добавила, что запах лосыфэнь может сохраняться в помещении неделями.
Автор статьи также упомянула ферментированный вонючий тофу. Как считает она, не каждый человек осмелится даже попробовать его, не говоря о том, чтобы съесть целую порцию.
"Аромат настолько сильный и зловонный, что ком подкатывает к горлу. Пожалуй, я откажусь от дегустации, а как насчет вас? — обратилась она к читателям.
Полную версию материала читайте на сайте ИноСМИ >>
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