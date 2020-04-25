Въезд в Нижегородскую область ограничат

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 25 апр — РИА Новости. Правила въезда в Правила въезда в Нижегородскую область ограничат со следующей недели, заявил губернатор региона Глеб Никитин

"Только по экстренным рабочим пропускам и паспортам с пропиской в области. Рабочие пропуска на выходные приостановим, за исключением экстренных случаев. Всех въезжающих без рабочего пропуска — на карантин", — написал Никитин в инстаграме

Он призвал жителей региона распространить эту информацию среди своих знакомых из других субъектов, которые планировали приехать в Нижегородскую область на майские праздники.

На территории Нижегородской области зафиксировано 1214 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 109 излечившихся пациента были выписаны из больницы, восемь человек скончались.

Россия занимает десятое место по числу инфицированных в мире — этот показатель, по последним данным, составляет 74 588 человек, из них 681 пациент умер, 6250 вылечились. На большей части страны действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Россиян призвали оставаться дома.

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