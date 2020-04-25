В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

СОЧИ, 25 апр – РИА Новости. Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Сочи был диагностирован коронавирус у пожилой пары, которую госпитализировали. В процессе отработки круга контактов зараженных взяли анализы у их родственников. Коронавирусная инфекция была выявлена у пяти детей из двух семей. В скорую помощь поступило постановление на эвакуацию детей в инфекционную больницу №2 в сопровождении матерей. Родители были уведомлены о необходимости госпитализации.

"По первому адресу по приезду медиков мать отказалась от эвакуации. На адрес был вызван наряд полиции. Женщина в грубой форме отказалась впускать бригаду и полицию в частное домовладение… По второму адресу с копией постановления об эвакуации троих детей прибыла бригада СМП № 4 совместно с нарядом полиции. Отец семейства сообщил, что дети в сопровождении матери отправились на прогулку в неизвестном направлении, на телефонные звонки женщина не отвечала. Пускать в частное домовладение сотрудников полиции и медиков мужчина отказался", - говорится в сообщении

Отмечается, что эвакуация не состоялась, врачи и полицейские уехали. В субботу по результатам анализов было выяснено, что заразились коронавирусом и родители.

"Однако, все заболевшие категорически отказываются от эвакуации, не реагируют на предупреждения, не отвечают на телефонные звонки. В связи с тем, что заболевшие представляют угрозу жизни и здоровью окружающих, их госпитализация будет проведена по решению суда в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении.

Уточняется, что подобные многочасовые и безрезультатные вызовы скорой помощи отнимают человеческий ресурс и являются финансово затратными. Работа двух фельдшерских бригад и амортизация защитного костюма "Кварц - 1М", в которых находились медики, обошлась в 19 тысяч рублей.

В субботу стало известно о том, что в Сочи от сердечной недостаточности скончался депутат городского собрания Константин Гергишан, у которого был выявлен коронавирус.