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Распространение нового коронавируса
2020-04-26T04:57
https://ria.ru/20200425/1570578275.html
В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0a/1569857889_0:26:3072:1754_1036x0_80_0_0_ef1ff5c2c0e975b2b406f0cec65f00a4.jpg
РИА Новости

В Сочи родители не позволили госпитализировать детей, больных COVID-19

22:44 25.04.2020 (обновлено: 04:57 26.04.2020)
114286
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
Сотрудник полиции во время патрулирования улиц Москвы в период самоизоляции жителей
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
СОЧИ, 25 апр – РИА Новости. Врачи и полиция не смогли госпитализировать две семьи с пятью детьми, заболевшие коронавирусом, в больницу и ждут решения суда, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
В Сочи был диагностирован коронавирус у пожилой пары, которую госпитализировали. В процессе отработки круга контактов зараженных взяли анализы у их родственников. Коронавирусная инфекция была выявлена у пяти детей из двух семей. В скорую помощь поступило постановление на эвакуацию детей в инфекционную больницу №2 в сопровождении матерей. Родители были уведомлены о необходимости госпитализации.
"По первому адресу по приезду медиков мать отказалась от эвакуации. На адрес был вызван наряд полиции. Женщина в грубой форме отказалась впускать бригаду и полицию в частное домовладение… По второму адресу с копией постановления об эвакуации троих детей прибыла бригада СМП № 4 совместно с нарядом полиции. Отец семейства сообщил, что дети в сопровождении матери отправились на прогулку в неизвестном направлении, на телефонные звонки женщина не отвечала. Пускать в частное домовладение сотрудников полиции и медиков мужчина отказался", - говорится в сообщении
Отмечается, что эвакуация не состоялась, врачи и полицейские уехали. В субботу по результатам анализов было выяснено, что заразились коронавирусом и родители.
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"Однако, все заболевшие категорически отказываются от эвакуации, не реагируют на предупреждения, не отвечают на телефонные звонки. В связи с тем, что заболевшие представляют угрозу жизни и здоровью окружающих, их госпитализация будет проведена по решению суда в соответствии с законодательством РФ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что подобные многочасовые и безрезультатные вызовы скорой помощи отнимают человеческий ресурс и являются финансово затратными. Работа двух фельдшерских бригад и амортизация защитного костюма "Кварц - 1М", в которых находились медики, обошлась в 19 тысяч рублей.
В субботу стало известно о том, что в Сочи от сердечной недостаточности скончался депутат городского собрания Константин Гергишан, у которого был выявлен коронавирус.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоСочиКраснодарский крайПроисшествия
Популярные комментарии
В "демократических" Европе, США давно скрутили бы, изъяли бы детей из семьи и штраф такой, что пришлось бы продать все имущество. Вопрос был бы закрыт.
25 апреля, 23:15
ВВладимир
86000151
Там вон мать пошла с зараженными (!!!) детьми гулять. Распространять заразу, заражать тех, кто попался по пути. Даже если в легкой форме протекает, таких надо изолировать. Под вооруженной охраной, чтобы не попытались сбежать. А если кто заразится и умрет, то родителям надо впаять статью за терроризм.
26 апреля, 03:12
Андрей Левицкий
28000013
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