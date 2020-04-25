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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T22:45
https://ria.ru/20200425/1570578224.html
Орешкин назвал приоритеты мер поддержки
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РИА Новости

Орешкин назвал приоритеты мер поддержки

22:45 25.04.2020
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© РИА Новости / Владимир АстапковичМаксим Орешкин
Максим Орешкин
© РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Сохранение занятости и уровня доходов граждан является приоритетом всех мер поддержки, которые принимают власти, сообщил помощник президента России Максим Орешкин.
"По всем мерам, которые сейчас реализуются в России, главный приоритет - это человек, это гражданин, попытка сохранить его занятость, попытка сохранить его доходы. В тех случаях, когда это невозможно, когда он становится безработным, - повысить тот уровень поддержки, который человек будет получать. Особый акцент делается на семьи с детьми", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
Он объяснил, что на первом этапе развития кризиса идет остановка спроса со стороны населения, связанная в том числе с карантинными ограничениями. "И дальше эта остановка спроса, она распространяется на платёжеспособность компаний, которые вынуждены, потеряв свои доходы, сокращать людей, снижать уровень зарплат. Это вторая фаза кризиса, это ровно то, с чем сейчас регуляторы по всему миру стараются бороться, чтобы эту вторую фазу максимально сделать мягче", - добавил Орешкин.
"Президент постоянно говорит, что именно за двумя этими показателями - за безработицей и за доходами населения - органы власти, и правительство, и ЦБ должны смотреть в первую очередь, потому что это главные сейчас проблемные зоны", - отметил Орешкин.
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Он напомнил, что в рамках мер, направленных на борьбу с распространением коронавируса и смягчением экономических последствий от введения ограничений, было принято решение повысить пособие по безработице, также дополнительные выплаты получают безработные с детьми - по 3 тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребенка. Кроме того, поддержка бизнеса ориентирована на сохранение рабочих мест, на сохранение дохода граждан.
"Что касается системообразующих компаний, то здесь поддержка идет не прямая, в первую очередь, кредитная. Это предоставление ликвидности, чтобы крупные компании могли продолжать активно заказывать товары, услуги у своих поставщиков, которыми зачастую являются малые и средние предприятия. И опять же, все эти инструменты привязаны к показателям занятости", - подчеркнул Орешкин.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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