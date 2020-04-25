В Калининградской области выписали десять человек, переболевших COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 25 апр - РИА Новости. Еще 10 человек, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, выписали из инфекционного стационара в Еще 10 человек, переболевших коронавирусной инфекцией COVID-19, выписали из инфекционного стационара в Калининградской области , сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки из стационара выписаны 10 человек, у которых была подтверждена коронавирусная инфекция. Всего выздоровели 59 человек. Объявлен 21 случай коронавирусной инфекции. Общее число случаев возросло до 210", - сообщили в штабе.

В оперштабе отметили, что среди новых случаев шестеро калининградцев попали в больницу с пневмонией, в том числе, трое детей до 14 лет, 10 человек обратились за медпомощью с ОРВИ, у пятерых болезнь протекала бессимптомно. Всех заболевших и инфицированных госпитализировали. Определён круг общавшихся с ними для организации медицинского наблюдения.

По информации регионального штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией на 25 апреля на COVID-19 обследовано 14,7 тысячи человек, выявлено 210 случаев заражения. Из них 59 человек выздоровели, один мужчина 1950 года рождения скончался. Под медицинским наблюдением находятся 1,2 тысячи человек, в том числе, 93 в условиях обсерватора.