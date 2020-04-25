В пригороде Майкопа загорелся мусорный полигон

"В 2,5 километра от Майкопа происходит возгорание бытового мусора на территории городского полигона ТБО", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ориентировочная площадь пожара составляет 700 квадратных метров.
Для контроля за содержанием вредных веществ в воздухе в район пожара планируется направить мобильную лабораторию Центра гигиены и эпидемиологии. Всего к тушению возгорания сейчас привлечены 27 человек и 12 единиц техники.
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