Число случаев коронавируса в Израиле приблизилось к 15,3 тысячи

ТЕЛЬ-АВИВ, 25 апр - РИА Новости. Коронавирус в Коронавирус в Израиле за день подтвердили у 150 человек, общее число инфицированных достигло 15 298, один пациент в субботу умер, общее число умерших составило 199, сообщает министерство здравоохранения страны.

Согласно данным министерства на 20.00 субботы, число больных в тяжелом состоянии уменьшилось до 127, из них 99 пациентов нуждаются в искусственной вентиляции легких. При этом за день, по данным минздрава, было проведено 11 799 тестов.

В течение дня 276 человек выздоровели, общее число выздоровевших составило 6 435 человек.

Ранее в субботу телевидение в Израиле сообщило, что министр здравоохранения страны Яаков Лицман заявил об отставке. Журналисты 13-го канала израильского телевидения отмечают, что глава минздрава столкнулся с серьезной критикой в свой адрес в связи с политикой ведомства в период эпидемии коронавируса в Израиле. Сам глава минздрава заразился COVID-19 и перенёс болезнь без осложнений.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.