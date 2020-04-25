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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T22:18
https://ria.ru/20200425/1570577880.html
Президент Румынии поблагодарил Трампа за помощь в борьбе с коронавирусом
https://cdn25.img.ria.ru/images/156154/73/1561547381_1182:21:3077:1087_1036x0_80_0_0_2e7051f944be9167f1b1b2abd4b9f3c5.jpg
РИА Новости

Президент Румынии поблагодарил Трампа за помощь в борьбе с коронавирусом

22:18 25.04.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПрезидент Румынии Клаус Йоханнис
Президент Румынии Клаус Йоханнис
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за помощь США в борьбе с пандемией коронавируса, об этом сообщила пресс-служба румынского лидера.
Йоханнис провел в субботу телефонный разговор с Трампом по просьбе американской стороны.
"Президент Румынии выразил признательность за поддержку, оказанную США, в частности, он имел ввиду помощь американской стороны в использовании транспортных самолетов под эгидой Группы стратегических авиаперевозок (Strategic Airlift Capability) НАТО, которые доставили в Румынию необходимое защитное снаряжение для медицинского персонала... Йоханнис отметил поддержку со стороны США в получении Румынией оборудования для диагностики типа RT-PCR в рамках программы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), финансируемой США, а также помощью в размере 800 тысяч долларов для Румынии, предназначенную исключительно для борьбы с пандемией нового коронавируса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского президента.
Йоханнис отметил, что одним из приоритетов румынских властей является обеспечение наличия оборудования и медикаментов, которые нужны для борьбы с коронавирусом. В связи с этим Трамп выразил готовность направить в Румынию аппараты для искусственной вентиляции легких.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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