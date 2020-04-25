Президент Румынии поблагодарил Трампа за помощь в борьбе с коронавирусом

КИШИНЕВ, 25 апр - РИА Новости. Президент Румынии Клаус Йоханнис в телефонном разговоре поблагодарил американского коллегу Дональда Трампа за помощь США в борьбе с пандемией коронавируса, об этом сообщила пресс-служба румынского лидера.
Йоханнис провел в субботу телефонный разговор с Трампом по просьбе американской стороны.
"Президент Румынии выразил признательность за поддержку, оказанную США, в частности, он имел ввиду помощь американской стороны в использовании транспортных самолетов под эгидой Группы стратегических авиаперевозок (Strategic Airlift Capability) НАТО, которые доставили в Румынию необходимое защитное снаряжение для медицинского персонала... Йоханнис отметил поддержку со стороны США в получении Румынией оборудования для диагностики типа RT-PCR в рамках программы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), финансируемой США, а также помощью в размере 800 тысяч долларов для Румынии, предназначенную исключительно для борьбы с пандемией нового коронавируса", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте румынского президента.
Йоханнис отметил, что одним из приоритетов румынских властей является обеспечение наличия оборудования и медикаментов, которые нужны для борьбы с коронавирусом. В связи с этим Трамп выразил готовность направить в Румынию аппараты для искусственной вентиляции легких.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,7 миллиона случаев заражения, свыше 187 тысяч человек скончались.
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