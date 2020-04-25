Президент Румынии поблагодарил Трампа за помощь в борьбе с коронавирусом

Йоханнис отметил, что одним из приоритетов румынских властей является обеспечение наличия оборудования и медикаментов, которые нужны для борьбы с коронавирусом. В связи с этим Трамп выразил готовность направить в Румынию аппараты для искусственной вентиляции легких.