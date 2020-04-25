В Москве бесплатной парковкой в пятницу воспользовались 166 медиков

Ранее сообщалось, что в понедельник на этой неделе бесплатной городской парковкой воспользовались 137 медиков.

"Новая цифра дня и новый рекорд: за вчера 166 медиков воспользовались бесплатной городской парковкой", - говорится в сообщении властей.

Ранее в столице парковка для врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, стала бесплатной.