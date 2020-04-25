В Москве бесплатной парковкой в пятницу воспользовались 166 медиков

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Более 160 медиков воспользовались бесплатной городской парковкой в Москве в пятницу 24 апреля, это рекордная цифра, сообщает департамент транспорта Москвы в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что в понедельник на этой неделе бесплатной городской парковкой воспользовались 137 медиков.
"Новая цифра дня и новый рекорд: за вчера 166 медиков воспользовались бесплатной городской парковкой", - говорится в сообщении властей.
Ранее в столице парковка для врачей и медицинского персонала, работающих с пациентами с коронавирусной инфекцией, стала бесплатной.
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