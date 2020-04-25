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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T21:57
https://ria.ru/20200425/1570577573.html
Число зараженных коронавирусом в Ливане превысило 700 человек
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/0f/1570060755_0:151:2259:1422_1036x0_80_0_0_d26625c0017a5e2da501ffc530288739.jpg
РИА Новости

Число зараженных коронавирусом в Ливане превысило 700 человек

16:57 25.04.2020 (обновлено: 21:57 25.04.2020)
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© РИА Новости / Михаил Алаеддин / Перейти в фотобанкЧлены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны "Хезболлы" у машин скорой помощи в южном Ливане
Члены мобилизованных, в рамках программы оказания помощи минздраву Ливана для борьбы с коронавирусом, бригад гражданской обороны Хезболлы у машин скорой помощи в южном Ливане
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
Перейти в фотобанк
БЕЙРУТ, 25 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ливана заявило о восьми новых случаях заражения COVID-19 за последние сутки, всего число больных достигло 704.
"Министерство здравоохранения зарегистрировало восемь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с 21 февраля число заболевших возросло до 704", - написано в субботнем отчете ведомства.
Согласно докладам ливанского минздрава, с 10 апреля выявили 104 случая заражения коронавирусом.
Правительство на заседании в пятницу приняло решение продлить режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации (гражданской мобилизации) до 10 мая. При этом разработан поэтапный план по снятию ограничительных мер, начиная с 27 апреля.
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Режим эпидемиологического ЧС в стране введен с 16 марта как превентивная мера в борьбе с коронавирусом. Ливан продолжает быть полностью изолированным от внешнего мира: закрыт международный аэропорт, морские гавани и сухопутные границы. В стране не работают госучреждения, частные предприятия, кафе и рестораны. С 20.00 до 5.00 утра введен комендантский час. Ограничено транспортное движение.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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