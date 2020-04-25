Число зараженных коронавирусом в Ливане превысило 700 человек

БЕЙРУТ, 25 апр - РИА Новости. Министерство здравоохранения Ливана заявило о восьми новых случаях заражения COVID-19 за последние сутки, всего число больных достигло 704.
"Министерство здравоохранения зарегистрировало восемь новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, с 21 февраля число заболевших возросло до 704", - написано в субботнем отчете ведомства.
Согласно докладам ливанского минздрава, с 10 апреля выявили 104 случая заражения коронавирусом.
Правительство на заседании в пятницу приняло решение продлить режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации (гражданской мобилизации) до 10 мая. При этом разработан поэтапный план по снятию ограничительных мер, начиная с 27 апреля.
Режим эпидемиологического ЧС в стране введен с 16 марта как превентивная мера в борьбе с коронавирусом. Ливан продолжает быть полностью изолированным от внешнего мира: закрыт международный аэропорт, морские гавани и сухопутные границы. В стране не работают госучреждения, частные предприятия, кафе и рестораны. С 20.00 до 5.00 утра введен комендантский час. Ограничено транспортное движение.
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