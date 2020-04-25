Число зараженных коронавирусом в Ливане превысило 700 человек

Правительство на заседании в пятницу приняло решение продлить режим эпидемиологической чрезвычайной ситуации (гражданской мобилизации) до 10 мая. При этом разработан поэтапный план по снятию ограничительных мер, начиная с 27 апреля.

Режим эпидемиологического ЧС в стране введен с 16 марта как превентивная мера в борьбе с коронавирусом. Ливан продолжает быть полностью изолированным от внешнего мира: закрыт международный аэропорт, морские гавани и сухопутные границы. В стране не работают госучреждения, частные предприятия, кафе и рестораны. С 20.00 до 5.00 утра введен комендантский час. Ограничено транспортное движение.