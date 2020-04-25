Косачев оценил заявление Путина и Трампа к годовщине встречи на Эльбе

Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совместное заявление президентов России и США Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина Дональда Трампа может не только служить примером доверия между обеими странами, но и дать сигнал другим государствам, где история приносится в угоду конъюнктурной выгоде, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев

Ранее Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в пресс-службе Кремля. "Дух Эльбы" - пример того, как РФ и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, говорится в сообщении. Его авторы отмечают, что героический подвиг солдат, разгромивших фашистов, никогда не будет забыт.

"Это замечательная новость, отличное совместное заявление двух президентов. В равной степени важны и сам факт, и содержание. "Дух Эльбы" должен быть восстановлен, и в двусторонних отношениях, и в отношении цивилизованного человечества к той войне, к несдвигаемой линии водораздела - или, скорее, линии фронта - между добром и злом", - сказал Косачев РИА Новости.

Он выразил надежду, что совместное заявление Путина и Трампа послужит сигналом другим странам о недопустимости переписывания истории.