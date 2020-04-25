Косачев оценил заявление Путина и Трампа к годовщине встречи на Эльбе

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может не только служить примером доверия между обеими странами, но и дать сигнал другим государствам, где история приносится в угоду конъюнктурной выгоде, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в пресс-службе Кремля. "Дух Эльбы" - пример того, как РФ и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, говорится в сообщении. Его авторы отмечают, что героический подвиг солдат, разгромивших фашистов, никогда не будет забыт.
"Это замечательная новость, отличное совместное заявление двух президентов. В равной степени важны и сам факт, и содержание. "Дух Эльбы" должен быть восстановлен, и в двусторонних отношениях, и в отношении цивилизованного человечества к той войне, к несдвигаемой линии водораздела - или, скорее, линии фронта - между добром и злом", - сказал Косачев РИА Новости.
Он выразил надежду, что совместное заявление Путина и Трампа послужит сигналом другим странам о недопустимости переписывания истории.
"Надеюсь, что сказанное двумя президентами будет услышано не только в России и в США, но и в тех странах, где эту линию пытаются передвинуть в современных конъюнктурных целях, не имеющих ничего общего с исторической правдой", - сказал он.
25 апреля, 09:1775 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против фашистской Германии25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча в районе Торгау на реке Эльбе советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.