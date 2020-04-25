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75 лет Великой Победы
2020-04-26T00:00
https://ria.ru/20200425/1570577463.html
Косачев оценил заявление Путина и Трампа к годовщине встречи на Эльбе
https://cdn21.img.ria.ru/images/155514/60/1555146089_0:229:3010:1922_1036x0_80_0_0_c45e3aae069e4d53c2bcb290ce118bfd.jpg
РИА Новости

Косачев оценил заявление Путина и Трампа к годовщине встречи на Эльбе

21:53 25.04.2020 (обновлено: 00:00 26.04.2020)
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкПредседатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: "Ливадийский форум за 100 часов до старта" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 31 мая 2019
Председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на пресс-конференции на тему: Ливадийский форум за 100 часов до старта в ММПЦ МИА Россия сегодня. 31 мая 2019
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Совместное заявление президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может не только служить примером доверия между обеими странами, но и дать сигнал другим государствам, где история приносится в угоду конъюнктурной выгоде, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
Ранее Путин и Трамп приняли совместное заявление по случаю 75-й годовщины встречи советских и американских войск на Эльбе, сообщили в пресс-службе Кремля. "Дух Эльбы" - пример того, как РФ и США могут отложить противоречия, выстроить доверие и сотрудничать во имя общей цели, говорится в сообщении. Его авторы отмечают, что героический подвиг солдат, разгромивших фашистов, никогда не будет забыт.
"Это замечательная новость, отличное совместное заявление двух президентов. В равной степени важны и сам факт, и содержание. "Дух Эльбы" должен быть восстановлен, и в двусторонних отношениях, и в отношении цивилизованного человечества к той войне, к несдвигаемой линии водораздела - или, скорее, линии фронта - между добром и злом", - сказал Косачев РИА Новости.
Он выразил надежду, что совместное заявление Путина и Трампа послужит сигналом другим странам о недопустимости переписывания истории.
"Надеюсь, что сказанное двумя президентами будет услышано не только в России и в США, но и в тех странах, где эту линию пытаются передвинуть в современных конъюнктурных целях, не имеющих ничего общего с исторической правдой", - сказал он.
75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против гитлеровской Германии
25 апреля, 09:17
75 лет встрече на Эльбе: как завершалась война против фашистской Германии25 апреля 1945 года состоялась историческая встреча в районе Торгау на реке Эльбе советской и американской армий в ходе Великой Отечественной войны. На разрушенном мосту встретились командир взвода 58-й гвардейской стрелковой дивизии лейтенант Александр Сильвашко и командир разведгруппы 69-й американской пехотной дивизии лейтенант Уильям Робертсон.
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75 лет Великой ПобедыВстреча на ЭльбеДональд ТрампВторая мировая война (1939-1945)Константин КосачевВладимир ПутинСШАВ мире
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