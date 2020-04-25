Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 1862 человек

ТАШКЕНТ, 25 апр - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане возросло еще на 26 человек и достигло 1862, сообщила в субботу пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу к 15.00 мск число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 1836, восемь пациентов скончались, 707 выздоровели.
"По состоянию на 25 апреля 2020 года 23.00 (21.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1862", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Всего в субботу было зафиксировано 58 новых случаев, в пятницу - 46, в четверг - 42.
Власти страны с 1 апреля ввели в Ташкенте и регионах режим самоизоляции, гражданам старше 65 лет запрещено покидать дома. Более 85 тысяч человек находятся на карантине. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом продлила карантинные ограничения в республике до 10 мая.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,6 миллиона случаев заражения, свыше 181 тысячи человек скончались.
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