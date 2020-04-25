Число зараженных коронавирусом в Узбекистане достигло 1862 человек

В Узбекистане 15 марта у жительницы страны, вернувшейся из Франции, выявили первый в республике случай COVID-19. В субботу к 15.00 мск число зарегистрированных случаев коронавируса составляло 1836, восемь пациентов скончались, 707 выздоровели.

"По состоянию на 25 апреля 2020 года 23.00 (21.00 мск), в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 1862", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава. Всего в субботу было зафиксировано 58 новых случаев, в пятницу - 46, в четверг - 42.