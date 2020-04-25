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Распространение нового коронавируса
2020-04-25T22:21
https://ria.ru/20200425/1570577173.html
Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/06/1569633436_0:261:3176:2048_1036x0_80_0_0_6168598a110e48a18797c8ca198bc60e.jpg
РИА Новости

Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис

21:32 25.04.2020 (обновлено: 22:21 25.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 25 апр РИА Новости. Россия способна быстро восстановиться после экономического кризиса, заявил помощник президента России Максим Орешкин.
"У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24".
По его мнению, нынешняя ситуация еще масштабнее мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.
"Здесь мы видим, что российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно", — полагает он.
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Орешкин отметил, что главная задача сейчас — сохранить как можно больше компаний и рабочих коллективов.
"Чтобы на фазе восстановления они могли довольно быстро вернуться к более-менее нормальному образу жизни, нормальной работе", — сказал помощник президента.
Он выразил мнение, что пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию.
"Страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, и только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй", — сказал Орешкин.
По его словам, после пандемии предстоит переосмыслить международные институты.
"Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления, по линии МВФ проблемы, по линии ВОЗ", — подчеркнул помощник президента.
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Он отметил, что вся система международных взаимоотношений будет серьезно пересмотрена под новым углом.
"Большое количество таких структурных изменений ждет глобальную экономику в ближайшие годы. И они все зародились за очень короткий период времени", — добавил Орешкин.
Он уверен, что мир после пандемии коронавируса будет уделять больше внимания системе здравоохранения. Помощник президента добавил, что пандемия повлияет и на онлайн сферу.
"Понятно, что сейчас в текущей ситуации тот тренд, который был долгие годы, на рост сферы онлайн, он серьезно ускорится, и те сервисы, которые развивались планомерно, сейчас будут развиваться гораздо более быстрыми темпами. Это тоже серьезное изменение жизни нашего глобального общества", — полагает Орешкин.
Пандемия COVID-19 охватила большинство стран мира. ВОЗ сообщила о более чем 2,7 миллиона зараженных, из которых около 187 тысяч спасти не удалось. Самое большое количество инфицированных и жертв зафиксировано в США, Испании и Италии.
В России коронавирусом заразились 74 588 человек, по этому показателю страна занимает десятое место в мире. Жертвами инфекции стал 681 пациент, 6250 человек вылечились. На большей части России действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Граждан призвали оставаться дома.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Максим ОрешкинЭкономика
Популярные комментарии
Не верю. Посевная на подходе, а в Кремле никто не чешется. Бюджет не резиновый и байки про быстрое завершение пандемии наивны: "хочешь мира, готовься к войне." Надо экономику спасать, производство наращивать, а не сырье продавать, надо цены на бензин снижать, чтобы снизить цены на продукты, а они опять по ТВ заявили, что цены на бензин снижаться не будут. С такими "экономистами" у нашей страны нет будущего, Китай за 20 лет стал сверх-державой, а нас лишь байками кормят.
25 апреля, 22:06
Ovak о
94100243
посевная кое-где уже начнется, на полях уже работают, если вы не в курсе. Не вижу никаких визгов от сельских, в отличие он офисного планктона, "замучавшегося" сидеть дома. Много вы понаписали, чего НАДО... вот только за этим текстом не видно -КАК? Поскольку сие вам не известно - экономических знаний НОЛЬ
25 апреля, 22:28
О Ольга Занкова
61121034
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