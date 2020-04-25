Помощник Путина дал прогноз о том, как Россия пройдет кризис

Мужчина в медицинской маске у информационного табло с курсом валют на улице Земляной Вал

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Россия способна быстро восстановиться после экономического кризиса, заявил помощник президента России Россия способна быстро восстановиться после экономического кризиса, заявил помощник президента России Максим Орешкин

"У России есть все ресурсы для того, чтобы восстановление из текущего экономического кризиса было максимально быстрым", — сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24"

По его мнению, нынешняя ситуация еще масштабнее мирового финансового кризиса 2008-2009 годов.

"Здесь мы видим, что российская экономика подошла гораздо более подготовленной к этой ситуации, поэтому есть ресурсы, которые позволяют купировать часть проблем. Но глубина мирового кризиса настолько сильная, что полностью остаться таким островком стабильности в такой ситуации невозможно", — полагает он.

Орешкин отметил, что главная задача сейчас — сохранить как можно больше компаний и рабочих коллективов.

"Чтобы на фазе восстановления они могли довольно быстро вернуться к более-менее нормальному образу жизни, нормальной работе", — сказал помощник президента.

Он выразил мнение, что пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию.

"Страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, и только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй", — сказал Орешкин.

По его словам, после пандемии предстоит переосмыслить международные институты.

"Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления, по линии МВФ проблемы, по линии ВОЗ ", — подчеркнул помощник президента.

Он отметил, что вся система международных взаимоотношений будет серьезно пересмотрена под новым углом.

"Большое количество таких структурных изменений ждет глобальную экономику в ближайшие годы. И они все зародились за очень короткий период времени", — добавил Орешкин.

Он уверен, что мир после пандемии коронавируса будет уделять больше внимания системе здравоохранения. Помощник президента добавил, что пандемия повлияет и на онлайн сферу.

"Понятно, что сейчас в текущей ситуации тот тренд, который был долгие годы, на рост сферы онлайн, он серьезно ускорится, и те сервисы, которые развивались планомерно, сейчас будут развиваться гораздо более быстрыми темпами. Это тоже серьезное изменение жизни нашего глобального общества", — полагает Орешкин.

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В России коронавирусом заразились 74 588 человек, по этому показателю страна занимает десятое место в мире. Жертвами инфекции стал 681 пациент, 6250 человек вылечились. На большей части России действует режим всеобщей самоизоляции, в ряде регионов ввели систему пропусков. Граждан призвали оставаться дома.