Орешкин предрек замедление глобализации после пандемии коронавируса

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьезно пересмотрена под новым углом, считает помощник президента России Пандемия коронавируса очень серьезно замедлит глобализацию, система международных отношений будет серьезно пересмотрена под новым углом, считает помощник президента России Максим Орешкин

"Очевидно, что глобализация серьезно замедлится после этого кризиса, и страны будут в первую очередь смотреть на то, что происходит внутри них, и только затем говорить о развитии глобальных каких-то историй", - сказал Орешкин в интервью телеканалу "Россия 24"

По его словам, после пандемии предстоит переосмыслить международные институты. "Нет автоматических мер, которые срабатывают в такие кризисные явления, по линии МВФ проблемы, по линии ВОЗ . Все международные институты будут переосмысливаться", - полагает помощник президента.

"Вся система международных взаимоотношений будет серьезно пересмотрена уже под этим новым углом. Большое количество таких структурных изменений ждет глобальную экономику в ближайшие годы. И они все зародились за очень короткий период времени ", - добавил Орешкин.

Как отметил помощник президента, очевидно, что мир после пандемии коронавируса будет уделять больше внимания системе здравоохранения.

"(Пандемия коронавируса - ред.) повлияет на сферу онлайн, понятно, что сейчас в текущей ситуации тот тренд, который был долгие годы, на рост сферы онлайн, он серьезно ускорится, и те сервисы, которые развивались планомерно, сейчас будут развиваться гораздо более быстрыми темпами. Это тоже серьезное изменение жизни нашего глобального общества", - полагает Орешкин.