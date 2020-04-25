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2020-04-25T21:23
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При пожаре в деревне под Красноярском погиб человек
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РИА Новости

При пожаре в деревне под Красноярском погиб человек

21:16 25.04.2020 (обновлено: 21:23 25.04.2020)
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВрач скорой медицинской помощи возле автомобиля
Врач скорой медицинской помощи возле автомобиля
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Четыре строения, включая два жилых дома, загорелись в деревне Луково в Уярском районе Красноярского края на площади 700 квадратных метров, погиб один человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"В деревне Луково горят два жилых дома, одно дачное строение и надворные постройки на площади 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при разборе сгоревших конструкций обнаружен один погибший. К тушению пожара привлечены 33 человека и семь единиц техники.
Автомобиль Следственного комитета РФ
25 апреля, 20:37
В Оренбургской области при утечке газа погибли трое рабочих
020721
Красноярский крайУярский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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