При пожаре в деревне под Красноярском погиб человек

"В деревне Луково горят два жилых дома, одно дачное строение и надворные постройки на площади 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.

По его словам, при разборе сгоревших конструкций обнаружен один погибший. К тушению пожара привлечены 33 человека и семь единиц техники.