При пожаре в деревне под Красноярском погиб человек

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Четыре строения, включая два жилых дома, загорелись в деревне Луково в Уярском районе Красноярского края на площади 700 квадратных метров, погиб один человек, сообщили РИА Новости в МЧС России.
"В деревне Луково горят два жилых дома, одно дачное строение и надворные постройки на площади 700 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
По его словам, при разборе сгоревших конструкций обнаружен один погибший. К тушению пожара привлечены 33 человека и семь единиц техники.
25 апреля, 20:37В Оренбургской области при утечке газа погибли трое рабочих