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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-04-25T21:39
https://ria.ru/20200425/1570576778.html
Еще два отделения Ярославской областной больницы закрыли на карантин
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570570989_0:189:2970:1860_1036x0_80_0_0_2975de1e755c0f72851fd4186f3c794e.jpg
РИА Новости

Еще два отделения Ярославской областной больницы закрыли на карантин

15:14 25.04.2020 (обновлено: 21:39 25.04.2020)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Отделения экстренной кардиологи и экстренной неврологии закрылись на карантин в Ярославской областной клинической больнице после выявления коронавируса у сотрудников, ранее закрылось отделение гематологии, сообщило правительство региона в субботу.
В четверг стало известно о закрытии гематологического отделения Ярославской областной клинической больницы из-за положительного анализа на коронавирус у одного из сотрудников. Ранее в регионе на карантин закрылся ряд отделений в нескольких медучреждениях области. В больнице скорой медицинской помощи имени Соловьева в Ярославле закрылись два травматологических отделения.
"В трех отделениях областной клинической больницы введены ограничения, связанные с положительными тестами на коронавирусную инфекцию у нескольких сотрудников и одной пациентки. Карантин по постановлению Роспотребнадзора установлен в отделениях гематологии, экстренной кардиологии и экстренной неврологии", - говорится в сообщении.
Лечение пациентов осуществляют специалисты стационара, находящиеся в отделениях круглосуточно. Посещения больных строго запрещены. У всех сотрудников и пациентов отделений взяты лабораторные анализы на COVID-19. Новых пациентов госпитализируют в другие отделения больницы.
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"Лечение назначают медики, привлеченные из других подразделений, при необходимости консультации проводят главные специалисты департамента здравоохранения, в том числе с помощью телемедицины. Проводится дезинфекция всей медицинской техники после каждого выполненного исследования. Вновь поступающим пациентам в обязательном порядке выполняется компьютерная томография грудной клетки", - информируют власти.
По последним данным, количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 342 человека. Из них 23 человека выздоровели, трое скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)ЯрославльПроисшествия
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