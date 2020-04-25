Еще два отделения Ярославской областной больницы закрыли на карантин

ЯРОСЛАВЛЬ, 25 апр – РИА Новости. Отделения экстренной кардиологи и экстренной неврологии закрылись на карантин в Ярославской областной клинической больнице после выявления коронавируса у сотрудников, ранее закрылось отделение гематологии, сообщило правительство региона в субботу.

В четверг стало известно о закрытии гематологического отделения Ярославской областной клинической больницы из-за положительного анализа на коронавирус у одного из сотрудников. Ранее в регионе на карантин закрылся ряд отделений в нескольких медучреждениях области. В больнице скорой медицинской помощи имени Соловьева в Ярославле закрылись два травматологических отделения.

"В трех отделениях областной клинической больницы введены ограничения, связанные с положительными тестами на коронавирусную инфекцию у нескольких сотрудников и одной пациентки. Карантин по постановлению Роспотребнадзора установлен в отделениях гематологии, экстренной кардиологии и экстренной неврологии", - говорится в сообщении.

Лечение пациентов осуществляют специалисты стационара, находящиеся в отделениях круглосуточно. Посещения больных строго запрещены. У всех сотрудников и пациентов отделений взяты лабораторные анализы на COVID-19. Новых пациентов госпитализируют в другие отделения больницы.

"Лечение назначают медики, привлеченные из других подразделений, при необходимости консультации проводят главные специалисты департамента здравоохранения, в том числе с помощью телемедицины. Проводится дезинфекция всей медицинской техники после каждого выполненного исследования. Вновь поступающим пациентам в обязательном порядке выполняется компьютерная томография грудной клетки", - информируют власти.

По последним данным, количество зараженных новой коронавирусной инфекцией в регионе составляет 342 человека. Из них 23 человека выздоровели, трое скончались.