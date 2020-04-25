Джазовый фестиваль в Ницце отменили из-за коронавируса

Самый первый фестиваль джаза в Ницце прошел в 1948 году, но ежегодно он стал проводиться только с 1971 года. В 2020 году он должен был отметить свое 72-летие.

"Учитывая нынешний кризис в сфере здравоохранения, который негативно сказался на проведении многих летних фестивалей, мы с грустью объявляем о том, что Nice Jazz Festival, который должен был изначально пройти с 17 по 21 июля 2020 года на двух сценах - на площади Массена и в театре Вердюр - не состоится", - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях фестиваля.