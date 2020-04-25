Джазовый фестиваль в Ницце отменили из-за коронавируса

МОСКВА, 25 апр - РИА Новости. Летний фестиваль джаза в Ницце (Nice Jazz Festival), один из старейших в мире, был отменен из-за ситуации с коронавирусом, сообщили организаторы.
Самый первый фестиваль джаза в Ницце прошел в 1948 году, но ежегодно он стал проводиться только с 1971 года. В 2020 году он должен был отметить свое 72-летие.
"Учитывая нынешний кризис в сфере здравоохранения, который негативно сказался на проведении многих летних фестивалей, мы с грустью объявляем о том, что Nice Jazz Festival, который должен был изначально пройти с 17 по 21 июля 2020 года на двух сценах - на площади Массена и в театре Вердюр - не состоится", - говорится в заявлении, размещенном в соцсетях фестиваля.
Организаторы пригласили почитателей джаза посетить следующий фестиваль, который должен пройти в 2021 году с 12 по 17 июля.
Во Франции режим изоляции в связи с эпидемией коронавируса продлен до 11 мая. После этой даты Франция, как предполагается, будет постепенно выходить из карантина, если будет позволять эпидемиологическая ситуация. Строгие ограничения на передвижение людей действуют в стране с 17 марта. Во Франции закрыты кафе, рестораны, кинотеатры, музеи, парки, непродовольственные магазины, учебные заведения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.